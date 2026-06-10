Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας», ένα ακόμη συγκλονιστικό επεισόδιο απόψε στις 22:00.

Ο Δημάτος υποβάλλει σε νέα ύπνωση τη Σοφία και εκείνη βλέποντας το πρόσωπο του πατέρα της, καταρρέει.

Ο Πέτρος αποφασίζει οριστικά να προχωρήσει σε διαζύγιο με τη Χλόη, δεχόμενος όμως τις έντονες αντιδράσεις του Κυριάκου και της Θάλειας, την ώρα που η ίδια η Χλόη προσπαθεί να πείσει τον Αργύρη πως η Σοφία έχει αλλάξει και δεν αποτελεί πια κίνδυνο για κανέναν.

Την ίδια στιγμή, ο Περικλής πανικοβάλλεται όταν ο Πέτρος τον ακούει να μιλά τρυφερά σε κάποιον «Ζακ» και σπεύδει να καλύψει την αλήθεια με τη βοήθεια της Ελένης και της Άννας.

{https://www.youtube.com/watch?v=A18yUq__DJo}

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Ο Βεργάδης ζητά από τον Αντρέα να αποσυρθεί από την υπόθεση του Μαρκόπουλου, απειλώντας τον ότι αλλιώς θα καταλήξει κι ο ίδιος στη φυλακή.

Η Σοφία, μέσα από μια καινούργια ύπνωση που κάνει με τον Ηλία, συνειδητοποιεί πως ο Μαρκόπουλος κακοποίησε ένα νεαρό κορίτσι πριν από χρόνια και η αποκάλυψη τη διαλύει ψυχικά.

«Διψάω για εκδίκηση»

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Συναντήσεις… στη φυλακή

{https://www.youtube.com/watch?v=8ZK5GD6H0KY}

Η Σοφία είδε επιτέλους την αλήθεια

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