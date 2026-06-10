Με συγκίνηση αναφέρθηκε η Δέσποινα Μοιραράκη στον σύζυγό της.

Μία ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Δέσποινα Μοιράρακη στον σύζυγό της, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίο έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο του 2024.

Η γνωστή παρουσιάστρια και επιχειρηματίας βρέθηκε καλεσμένη σε εκδήλωση και λίγο αργότερα παραχώρησε ορισμένες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Όπως εξήγησε ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη και συνάμα συγκινημένη για την παρουσία της στο συγκεκριμένο μαγαζί, καθώς αποτελούσε ένα αγαπημένο σημείο του ζευγαριού και το σημείο που πραγματοποίησαν το πρώτο τους ραντεβού.

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και συγκινημένη συνάμα που είμαι εδώ. Θα σας πω κάτι: Όταν πρωτογνώρισα τον αείμνηστο Ναύαρχο, το 2008 στο πρώτο μαγαζί που ήρθαμε να φάμε ήταν εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Και συνέχισε: «Όταν έφυγε από τη ζωή εδώ είχα κάνει το τραπέζι και για το χρόνο και για τα σαράντα».

Τέλος, αποκάλυψε ότι σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της εκπομπής «Cash or Trash» που παρουσιάζει.

Υπενθυμίζεται ότι η Δέσποινα Μοιραράκη την 1η Ιουνίου του τρέχοντος έτους, με αφορμή την επέτειο του γάμου της, έκανε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση αφιερωμένη στον σύζυγό της, όπου μοιράστηκε στιγμιότυπα και φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα.

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