Η Ρένια Λουϊζίδου μίλησε για τα αρνητικά σχόλια και τον τρόπο με τον οποίο έπαψαν να την επηρεάζουν μεγαλώνοντας.

Για το πέρασμα του χρόνου και τα όσα μαθαίνει ο άνθρωπος μεγαλώνοντας μίλησε η Ρένια Λουϊζίδου, καθώς παραδέχτηκε ότι πλέον δεν την επηρεάζουν σημαντικά τα αρνητικά σχόλια.

Η ηθοποιός, μαζί με τον Σπύρο Παπαδόπουλος, βρέθηκαν καλεσμένοι το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου παραχώρησαν μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Οι δυο τους μοιράστηκαν με τους οικοδεσπότες τους άγνωστες ιστορίες από την καριέρα τους, ενώ μάλιστα αναφέρθηκαν στη διαχρονική σειρά «Απαράδεκτοι» που συμπρωταγωνιστούσαν.

Όταν η συζήτηση στράφηκε σε προσωπικό επίπεδο, η Ρένια Λουϊζίδου, θέλησε να διευκρινίσει ότι σε νεότερη ηλικία αντιμετώπιζε με διαφορετικό τρόπο την κριτική του κόσμου, ενώ πλέον τα αρνητικά σχόλια δεν την επηρεάζουν το ίδιο, εκτός και αν θίγουν κάτι πολύ προσωπικό.

Με αφορμή τα όσα δήλωσε για την καριέρα της, ανέφερε: «Δεν μου έχει τύχει ούτε στην τηλεόραση, ούτε στο θέατρο, αυτή η απόλυτη καταστροφή που κόβεται ή κατεβαίνει. Το να μην πάνε καλά, ή το να μην είναι καλές δουλειές, βέβαια μου έχει τύχει. Το θέμα είναι να πηγαίνει καλά αυτό που πιστεύεις ότι πρέπει να πάει καλά… Αν μπορούσαμε κάθε μέρα να κάναμε μία επανάληψη των καλών πραγμάτων που έχουμε στη ζωή μας θα λύναμε πολλά μας προβλήματα».

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Στην ερώτηση της Νάνσυ Ζαμπέτογλου σχετικά με το αν αυτός ο τρόπος σκέψης διαφοροποιείται με το πέρασμα του χρόνου, η ηθοποιός ανέφερε: «Εγώ νομίζω σε εμένα, ναι. Και είναι από αυτά που ισχυρίζομαι πάντα ότι είναι τα καλά του μεγαλώματος. Στον δικό μου χαρακτήρα. Δεν είναι εύκολο πια να με διαλύσει κάτι αν δεν είναι πολύ βαθύ δικό μου. Μπορώ να κάνω ξεκαθαρίσματα. Παλιότερα ήμουν πολύ παρεξηγησιάρα, να τα πάρω όλα προσωπικά. Πολύ πίκρα. Ακόμη δεν έχω social media, και ένας από τους λόγους είναι αυτός. Βλέπω ότι ο κόσμος πιο πολύ τυραννιέται…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj5gemm2ky81?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Ρένια Λουϊζίδου, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό της στις επαναλήψεις παλαιότερων σειρών. Μάλιστα τόσο η ίδια όσο και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, εστίασαν στην υποκριτική και στο πώς λειτουργούσε το σύστημα στο παρελθόν: «Καταλαβαίνεις ότι θέλει ώρες πτήσεις. Δηλαδή, έκανες κάτι στα 30 σου και νόμιζες ότι ήταν καλά. Πας να το επαναλάβεις μετά από 20 χρόνια και λες «όχι ρε φίλες», είχε πολύ δρόμο και δεν το ήξερα. Η εμπειρία είναι, ας πούμε, το μεγαλύτερο εμπόδιο. Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου παλιά και τώρα και τότε και πάντα. Νομίζεις ότι έχεις άλλη φάτσα, άλλη φωνή. Βλέπω και κάποια καλά, αλλά δεν είναι αρκετό».

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