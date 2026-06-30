Πέντε χρόνια «Στούντιο 4». Η συγκινητική έναρξη από τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ολοκληρώνεται η εκπομπή της ΕΡΤ «Στούντιο 4» και οι δύο οικοδεσπότες παρακολούθησαν μαζί με τους τηλεθεατές ένα συγκινητικό βίντεο από την πορεία της εκπομπής.

Το καθημερινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, έκανε τον κύκλο του ύστερα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στον αέρα, ενώ την ίδια ώρα φουντώνουν η φήμες για τη μεταγραφή των δύο παρουσιαστών.

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, παρακολούθησαν ένα άκρως συγκινητικό βίντεο και με χιούμορ σχολίασαν τους εαυτούς τους και την εικόνας τους:

«Η άβολη στιγμή που βλέπεις τις αυξομειώσεις των κιλών, τα δικά σου μαλλιά που πήγαιναν γαϊτανάκι. Πάνω – κάτω. Καλώς ήρθατε, σήμερα Τρίτη. Τελειώνει η σεζόν, τελειώνουμε και εμείς. Το βίντεο λέει ‘σε ευχαριστώ’, όμως εμείς πήραμε πολλά ‘σ’ αγαπώ’. Δεν έχω να πω κάτι συγκινητικό. Είναι άλλη μία εκπομπή», σχολίασε αρχικά ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

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Στην συνέχεια, οι δύο παρουσιαστές, υποδέχθηκαν στον καναπέ της εκπομπής συνεργάτες και φίλους της εκπομπής κάνοντας μία ουσιαστική αναδρομή στο παρελθόν, τη φετινή σεζόν, αλλά και τα πέντε χρόνια της παρουσίας τους στον αέρα.

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Λίγο αργότερα, προβλήθηκε ένα βίντεο από όλες τις αστείες στιγμές που σημειώθηκαν την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν.

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Να σημειωθεί ότι οι φήμες και τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι το τηλεοπτικό δίδυμο αναμένεται να αλλάξει τηλεοπτική στέγη και να επιστρέψει στον ΣΚΑΙ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα επίσημα. Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την θέση τους στη μεσημεριανή ζώνη του σταθμού αναλαμβάνουν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου.