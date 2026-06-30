Στην Ελλάδα για διακοπές βρέθηκε η Κιάρα Φεράνι, ρωτώντας τους διαδικτυακούς της φίλους ποιο νησί θα πρέπει να είναι ο επόμενος καλοκαιρινός της προορισμός.

Η Κιάρα Φεράνι, έχει εκφράσει ανοιχτά την άποψή της και την αγάπη για τα ελληνικά νησιά, αναφέροντας πως επί σειρά ετών επιλέγει προορισμούς της χώρας μας για να απολαύσει τις καλοκαιρινές της διακοπές.

Στις αρχές του Ιουνίου, βρέθηκε στην Ελλάδα προκειμένου να πραγματοποιήσει επαγγελματικό ραντεβού με τη Βάσια Κωσταρά, την ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, και μιλώντας στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών τόνισε ότι θα επιστρέψει για διακοπές.

Πράγματι, πριν από μερικές ημέρες η επιχειρηματίας και influencer επέστρεψε στη χώρα μαζί με το σύντροφό της με σκοπό να απολαύσει τον καλοκαιρινό ήλιο, τις διακοπές της και τα νησιά.

Μάλιστα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media μοιράστηκε στιγμιότυπα και εικόνες από τις ημέρες της στο νησί, ενώ όπως όλα δείχνουν αναμένεται να αποχωρήσει.

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Η ίδια παρέμεινε για μερικές ημέρες στην Μήλο, και λίγο αργότερα ταξίδεψε στο νησί της Κιμώλου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Happy Day», ρώτησε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ποιος θα πρέπει να είναι ο επόμενος προορισμός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σκοπεύει να επιστρέψει για διακοπές στην Ελλάδα.

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Μέσα από τις αναρτήσεις της μοιράστηκε στιγμιότυπα και εικόνες από τις διακοπές της, δείχνοντας φανερά των ενθουσιασμό της.

Σε μία από τις αναρτήσεις της, παρουσίασε το θερινό σινεμά στην Κίμωλο, ενώ σε άλλες πόζαρε με το μαγιό της μπροστά από την καταγάλανη θάλασσα.

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Σε χθεσινή της δημοσίευση, αποκάλυψε προορισμούς της χώρας που έχει επισκεφθεί αναφέροντας ότι έχει ταξιδέψει στη Μύκονο, στην Σαντορίνη, στις Σπέτσες, στην Πάρο και Αντίπαρο, στη Ρόδο, στη Μήλο και την Κίμωλο, ενώ ρώτησε τους ακόλουθούς της ποιο νησί θα πρέπει να ανακαλύψει στη συνέχεια.

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Τέλος, βρέθηκε για 24 ώρες στην Αθήνα, όπου συνάντησε και την συνεργάτιδά της Βάσια Κωσταρά, γράφοντας στη λεζάντα της στα ελληνικά: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».