Οι φωτογραφίες που μοιράστηκε η Αθηνά Οικονομάκου μετά από την ανταλλαγή όρκων με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο.

Μία από τις πιο όμορφες και συγκινητικές στιγμές της κοινής τους ζωής βίωσαν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι επέλεξαν να ανταλλάξουν αιώνιους όρκους αγάπης σε ένα μαγευτικό σκηνικό στην Πάρο.

Η ιδιαίτερη τελετή πραγματοποιήθηκε σε μία όμορφη και ρομαντική ατμόσφαιρα με την ηθοποιό να φορά μία άκρως εντυπωσιακή minimal δημιουργία σε λευκές αποχρώσεις και ένα μακρύ πέπλο στο κεφάλι.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπρούνο Τσερέλα, ντύθηκε με ένα λευκό κομψό σύνολο, αναδεικνύοντας τόσο την υψηλή αισθητική του, όσο και την καλοκαιρινή διάθεση στο νησί.

Οι καλεσμένους τους ταξίδεψαν στην Πάρο για να βρεθούν στο πλευρό τους, ενώ ακολούθησε και ένα εντυπωσιακό πάρτι με πολλά χαμόγελα, αγάπη, χορό και τραγούδι.

Σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε μερικές φωτογραφίες από το τριήμερο γλέντι και τον γάμο της στην Πάρο, τις οποίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους: «Mr. & Mrs» έγραψε στην λεζάντα της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/DaLdy3jDYnU/?hl=el&img_index=17}

Σε κάθε στιγμιότυπο, αναδεικνύεται η αγάπη του ζευγαριού, η υψηλή αισθητική και το εντυπωσιακό σκηνικό στο οποίο επέλεξαν να επισφραγίσουν την αγάπη του;.

Να σημειωθεί ότι στις 16 Μαΐου, το ζευγάρι παντρεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα στην Αθήνα, έχοντας κοντά τους της οικογένειές τους, ωστόσο το πάρτι που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, αφορούσε όλους τους φίλους και τις οικογένειές τους. Όλοι, διασκέδασαν μέχρι αργά, ενώ το ζευγάρι δεν σταμάτησε να χορεύει και να βιώνει την απόλυτη ευτυχία τους.