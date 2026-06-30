Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία της Μάρως Κοντού.

Για 15η ημέρα παραμένει στο νοσοκομείο η Μάρω Κοντού ύστερα από ατύχημα που είχε στο σπίτι της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ο σπουδαία πρωταγωνίστρια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν» στην καρδιολογική πτέρυγα, με τους ιατρούς να παραμένουν στο πλευρό της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν επιβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο οι ιατρική ομάδα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα χρόνια προβλήματα υγείας και τους τραυματισμούς με φαρμακευτική αγωγή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το Πρωινό», η κατάσταση της υγείας της ηθοποιού έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση και αναμένεται να λάβει το εξιτήριό της μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή και σήμερα αν αυτό είναι εφικτό.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, το πρωί της Τρίτης 30 Ιουνίου, μίλησε στην εκπομπή, αποκαλύπτοντας ότι η κυρία Κοντού, νοσηλεύτηκε σε τετράκλινο θάλαμο του νοσοκομείου, χωρίς να ζητήσει ειδική μεταχείριση λόγω της αναγνωρισιμότητά της, ενώ μάλιστα μοιράστηκε ιστορίες του θεάτρου με τους λοιπούς ασθενείς.

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Σήμερα αναμένεται να εξετασθεί από τους ιατρούς οι οποίοι θα κρίνουν αν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, ανέφερε: «Η Μάρω Κοντού νοσηλεύεται εδώ και πολλές ημέρες στην καρδιολογική κλινική. Έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή της εδώ και μία δύο μέρες. Οι γιατροί σήμερα θα κάνουν επίσκεψη και αν η εικόνα της είναι η ίδια αναμένεται το μεσημέρι να πάρει εξιτήριο. Η Μάρω Κοντού, νοσηλεύτηκε στην καρδιολογική κλινική, σε τετράκλινο θάλαμο. Ουδέποτε ζήτησε προνομιακή μεταχείριση κι ήταν η ‘χαρά του θαλάμου’. Διασκέδαζε τους άλλους ασθενείς με ιστορίες. Ένας άνθρωπος καταπληκτικός. Ψύχραιμη, χαμογελαστή, με τον καλό λόγο στους άλλους ασθενείς… Μία καταπληκτική γυναίκα».