Το φωτογραφικό άλμπουμ της Δανάης Μπάρκα από την καλοκαιρινή της απόδραση στη Μεσσηνία.

Μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές στιγμές της ζωής της φαίνεται ότι βιώνει η Δανάη Μπάρκα, καθώς πριν από μερικές εβδομάδες παντρεύτηκε στη Μεσσηνία τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της και πλέον μοιάζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι της μπροστά από τη θάλασσα.

Η ίδια, το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, επέλεξε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα των τελευταίων ημερών, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται στη Μεσσηνία.

Στην πρώτη φωτογραφία απεικονίζεται να απολαμβάνει τη θέα προς τη θάλασσα φορώντας το μαγιό της, ενώ σε άλλες παρουσιάζει φρέσκα υλικά, λαχανικά και φρούτα.

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Στην λεζάντα της δημοσίευσης επέλεξε να προσθέσει δύο εικονίδιο, ένα με ήλιο και ένα με το κύμα της θάλασσας επιβεβαιώνοντας ότι απολαμβάνει το καλοκαίρι της.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, παντρεύτηκαν το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, σε ένα ρομαντικό σκηνικό σε ξωκλήσι, έχοντας στο πλευρό τους καλούς φίλους και συγγενείς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γάμος είχε έντονα το χειροποίητο στοιχείο, ενώ η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνησή της και τη χαρά της για την κόρη της.

Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, η Δανάη Μπάρκα, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες και βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω των οποίων αποκάλυπτε μικρές λεπτομέρειες και στοιχεία για την τρυφερή σχέση της με τον σύζυγό της.