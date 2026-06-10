Η αναφορά του Κώστα Τσουρού στην φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Στα τέλη Μαΐου, ο Κώστας Τσουρός με την ομάδα της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Το ΄χουμε» αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές τους, καθώς η αυλαία έπεσε πρόωρα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα του σταθμού.

Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς ο ίδιος και η εκπομπή, βρέθηκαν αρκετές φορές στο προσκήνιο της επικαιρότητας και σχολιάστηκε από συναδέλφους.

Ιδιαίτερη ήταν η στιγμή της αποχώρησης του Χάρη Λεμπιδάκη μαζί με δύο ακόμη συναδέλφους, αλλά και η απόφαση για το πρόωρο τέλος.

Ο ίδιος το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τόνισε ότι ήταν μία δύσκολη τηλεοπτική σεζόν: «Ήταν λίγο προβληματική η φετινή τηλεοπτική σεζόν, αλλά όλα έχουν και τα μαθήματά τους. Δεν έχω να πω και πολλά, είναι η φάση που προσπαθώ να βάλω τον εγκέφαλό μου σε τάξη. Δεν έχω πολλά να πω».

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Όταν ρωτήθηκε για το επαγγελματικό του μέλλον και το αν σκοπεύει να παραμείνει στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΙ, απάντησε: «Δεν έχω να πω κάτι. Όταν υπάρχει κάτι θα το μάθετε. Έτσι κι αλλιώς έχω συμβόλαιο με τον ΣΚΑΙ και είναι προτεραιότητά μου εκ των πραγμάτων. Δεν έχω κάτι να πω».