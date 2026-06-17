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Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με την αστάθεια επεκτείνεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Αστάθεια θα σημειωθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Υποψηφιότητα για τοπικές βροχές και καταιγίδες συγκεντρώνει και η Αττική.

Σύμφωνα με ανάρτηση για τον καιρό που έκανε στα social media ο Θοδωρής Κολυδάς, έντονα φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Ο μετεωρολόγος προειδοποιεί πως τα φαινόμενα μπορεί να μην είναι ακραία αλλά αν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα.

«Το GFS, το οποίο στο προηγούμενο επεισόδιο αποτύπωσε ικανοποιητικά το μέγιστο στη Θεσσαλία, επιμένει εκ νέου σε αυξημένα ποσά υετού. Καθώς και το ECMWF ενισχύει το σήμα για την ίδια ευρύτερη περιοχή, χρειάζεται αυξημένη προσοχή στην κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Στερεάς. Τα προβλεπόμενα ποσά δεν είναι κατ’ ανάγκη ακραία, όμως αν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσουν τοπικά προβλήματα», αναφέρει ο μετεωρολόγος στην ανάρτησή του.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02SBVEh3XwDfxd8Jd8zgVg2AgUQWKjDe9TCT7BsjaT1fhFdiY94UycgZCYeFgi4k6nl&id=760859466}

Στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης τόνισε πως στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως γύρω από τον Κιθαιρώνα.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, βροχές και καταιγίδες αναμένεται να πλήξουν και την Αττική, από το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, στο δελτίο καιρού της η ΕΜΥ αναφέρει πως ο καιρός στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος. Το μεσημέρι όπως προς το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορείνα.

Όλη η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στο Ιόνιο, τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός και μόνο στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι – απόγευμα νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καταιγίδες . Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά ως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες όμβρους και κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.