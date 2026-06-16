Με αλλαγές δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».

Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» με τεράστια καθυστερήση και πλέον έχουν γίνει γνωστά τα κριτήρια που πρέπει να πλήρουν οι δικαιούχοι για να λάβουν μέρος στην κλήρωση.

Ωστόσο, η ΚΥΑ εκδόθηκε με τρομερή καθυστέρηση σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2025. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις είχαν ολοκληρωθεί πέρσι στις αρχές Μαρτίου και το πρόγραμμα ξεκινούσε από 1η Μαΐου του 2025.

Αντίθετα φέτος το πρόγραμμα θα ξεκινήσει για την πρώτη φάση το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η β’ φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα διευρύνει σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Συγκεκριμένα, τα όρια αυξάνονται, μεταξύ άλλων, από 19.000€ σε 21.000€ για άγαμους χωρίς τέκνα και από 31.000€ σε 33.000€ για έγγαμους χωρίς τέκνα, ενώ για οικογένειες με περισσότερα παιδιά τα ανώτατα όρια επεκτείνονται σημαντικά, φθάνοντας έως και τα 58.000€, διευρύνοντας ουσιαστικά το εύρος των δυνητικών δικαιούχων.

Ιδιαίτερα σημαντική τομή αποτελεί η πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία, καθώς για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής τουρισμού.

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Επιπλέον, εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω, ενισχύοντας έμπρακτα τις μεγάλες οικογένειες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διαφοροποιείται ουσιαστικά από το πρόγραμμα του 2025, στο οποίο η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Παράλληλα, διατηρείται και αναβαθμίζεται η χρήση της άυλης ψηφιακής κάρτας ως αποκλειστικού μέσου αξιοποίησης του ποσού επιδότησης, με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών του κράτους μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, διασφαλίζοντας ταχύτητα, διαφάνεια και ευκολία για τους πολίτες. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα ενισχύει την προσβασιμότητα των πολιτών με τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), καθώς και με την υποστήριξη οργανωμένου μηχανισμού εξυπηρέτησης (help desk), διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ενίσχυσης παραμένουν ισχυρά, με ποσά επιδότησης που κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, και με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα ανακοινώνεται η υπογραφή της σχετικής κανονιστικής πράξης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026–2027», ενώ η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Το «Τουρισμός για Όλους 2026–2027» επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Πολιτείας για έναν τουρισμό συμπεριληπτικό, βιώσιμο και προσβάσιμο σε όλους, ενισχύοντας την ελληνική οικογένεια, στηρίζοντας τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δημιουργώντας προϋποθέσεις για έναν τουρισμό όλο τον χρόνο, με οφέλη για κάθε περιοχή της χώρας.