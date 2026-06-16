Μετά από μήνες αναμονής αναρτήθηκε το ΦΕΚ για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».

Σε εφαρμογή τίθεται ο νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 16,3 εκατ. ευρώ. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού μέσω οικονομικής επιδότησης για διακοπές εντός Ελλάδας, η οποία θα χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος κατά την υποβολή της αίτησής του. Για την υψηλή περίοδο, από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο, προβλέπεται ενίσχυση 200 ευρώ για τους γενικούς δικαιούχους, 300 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και συνταξιούχους, ενώ τα άτομα με αναπηρία ή οι γονείς παιδιών με αναπηρία μπορούν να λάβουν έως 400 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερα είναι τα ποσά για όσους επιλέξουν τη χαμηλή περίοδο, δηλαδή από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Στην περίπτωση αυτή η επιδότηση ανέρχεται στα 300 ευρώ για τους γενικούς δικαιούχους, στα 400 ευρώ για τις ειδικές κατηγορίες οικογενειών και συνταξιούχων και φτάνει τα 600 ευρώ για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι που έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν πρόσθετη ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

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Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ενήλικοι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα και έχουν εκκαθαρίσει τη φορολογική δήλωση του 2024 μέχρι την ημερομηνία λήξης των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, το ανώτατο εισόδημα για άγαμο χωρίς παιδιά ανέρχεται στις 21.000 ευρώ, ενώ για έγγαμο ζευγάρι χωρίς παιδιά στις 33.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται προοδευτικά ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 67% και άνω, καθώς και για οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη με αναπηρία, τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

Ποιοι μένουν εκτός

Από το πρόγραμμα αποκλείονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027, ακόμη και αν δεν αξιοποιήσουν το σχετικό voucher.

Εκτός μένουν επίσης όσοι είχαν κληρωθεί στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2025», ανεξάρτητα από το αν έκαναν χρήση της επιδότησης. Εξαίρεση προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία και τους γονείς παιδιών με αναπηρία που είχαν ενταχθεί στον προηγούμενο κύκλο.

Η διαδικασία των αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Η διαδικασία θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέγουν αν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση για την υψηλή ή τη χαμηλή περίοδο, επιλογή που συνδέεται άμεσα με το ύψος της επιδότησης που θα λάβουν.

Κλήρωση και κατανομή του προϋπολογισμού

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα διατεθεί για τη χαμηλή περίοδο και το 30% για την υψηλή, ώστε να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση κατά τους μήνες μειωμένης ζήτησης.

Οι επιτυχόντες θα λάβουν την ενίσχυση σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για πληρωμές διαμονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ και άλλες νόμιμες τουριστικές επιχειρήσεις.

Αναμένονται οι ημερομηνίες

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης των αιτήσεων θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα με δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού και της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος. Μέχρι τότε, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προετοιμαστούν ελέγχοντας ότι η φορολογική τους δήλωση έχει υποβληθεί και εκκαθαριστεί, καθώς και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δείτε το ΦΕΚ