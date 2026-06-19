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Δες οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, τη σύμβασή σου.

Για τη σύμβασή τους μπορούν να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι μέσω του myErgani.gov.gr, στην ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μέσα από την ΕΡΓΑΝΗ μπορείτε να:

δείτε τα στοιχεία της κάθε εργασιακής σχέσης και τους εργοδότες στους οποίους έχετε απασχοληθεί

δείτε όλες τις δηλώσεις (έντυπα) που έχουν υποβληθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες

έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληρωμές που έχουν γίνει από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατά την διάρκεια των μέτρων COVID-19 (π.χ. Αναστολές, πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ.ά.).

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Αν θέλετε να βρείτε παραδείγματος χάρη τη σύμβαση σας, εισέρχεστε στην σελίδα myErgani.gov.gr, βάζετε τους κωδικούς taxisnet.

Αμέσως μετά επιλέγετε την κατηγορία δηλώσεις και εκεί θα βρείτε όλες τις συμβάσεις σας.

Η αναζήτηση των πληροφοριών της πλατφόρμας γίνεται μέσα από 3 βασικές επιλογές:

Με την επιλογή: Οι εργοδότες μου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις σχέσεις εργασίας με τους εργοδότες που έχετε απασχοληθεί (εφόσον έχουν δηλωθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ). Επίσης μπορείτε να δείτε τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία της κάθε εργασιακής σχέσης όπως έχουν καταγραφεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από τις δηλώσεις των υπόχρεων εργοδοτών.

Οι εργοδότες μου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις σχέσεις εργασίας με τους εργοδότες που έχετε απασχοληθεί (εφόσον έχουν δηλωθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ). Επίσης μπορείτε να δείτε τα τελευταία καταγεγραμμένα στοιχεία της κάθε εργασιακής σχέσης όπως έχουν καταγραφεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από τις δηλώσεις των υπόχρεων εργοδοτών. Με την επιλογή Δηλώσεις μπορείτε να αναζητήσετε όλες τις δηλώσεις (έντυπα) που έχουν υποβληθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες ταξινομημένες στις παρακάτω κατηγορίες:

Υποβαλλόμενες Δηλώσεις - Έντυπα στην κατηγορία αυτή: