Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχει καταστήσει σαφές στον Αλβανό ομόλογό του πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις χωρίς απτά αποτελέσματα στο πεδίο των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Αλβανία ότι η ευρωπαϊκή της προοπτική συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, και ιδιαίτερα με την προστασία των περιουσιακών της δικαιωμάτων, έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας προϋποθέτει την πλήρη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς και τον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας.

«Η Ελλάδα αποτελεί διαχρονικά δύναμη στήριξης για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο, έχουμε το κλειδί της διαδικασίας και δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε υποχώρηση σε ζητήματα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι έχει ήδη καταστήσει σαφές στον Αλβανό ομόλογό του πως δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις χωρίς απτά αποτελέσματα στο πεδίο των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και ειδικότερα στην προστασία των περιουσιών της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ελληνική πλευρά εργάζεται για την ενίσχυση της διαδικασίας αναγνώρισης και απόδοσης τίτλων ιδιοκτησίας, υπενθυμίζοντας ότι η Αθήνα είχε εξασφαλίσει ήδη από την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ρητή αναφορά στον σεβασμό της ελληνικής εθνικής μειονότητας ως βασικό κριτήριο συμμόρφωσης.

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Αναφερόμενος στο ζήτημα της οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχετική συζήτηση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η συμμόρφωση με το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί επίσης καταγεγραμμένη προϋπόθεση της ενταξιακής διαδικασίας.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χουρδάκης υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας δεν μπορεί να αποτελεί «λευκή επιταγή», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οφείλει να διατυπώνει εγκαίρως και με σαφήνεια τις θέσεις και τις επιφυλάξεις της απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους της.