«Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. »

Τη σημασία της συνεργασίας και της σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του από τη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής και της Συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP). Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε την περιοχή «κρίσιμη για τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρώπης και του κόσμου», επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα διεθνής συγκυρία, με ενεργές εστίες πολέμου και αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια, καθιστά αναγκαία την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής.

Στις δηλώσεις του ο υπουργός ανέφερε ότι «Από τη Σόφια σήμερα και από τη Σύνοδο Κορυφής της Συνεργασίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια πολύ κρίσιμη διάσκεψη, η οποία αφορά όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μια κρίσιμη περιοχή για τη σταθερότητα και την ευημερία της Ευρώπης και του κόσμου, ιδιαίτερα σε μία σύνθετη συγκυρία. Σε μια συγκυρία, στην οποία οι πόλεμοι μαίνονται στην περιοχή μας, υπάρχει πολύ μεγάλη ευαλωτότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι χώρες, οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν έναν ανοιχτό διάλογο, ένα πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις και να δημιουργείται ένα γνήσιο πνεύμα συνεργασίας.

Ιδιαιτέρως αναφερθήκαμε σε ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνδεσιμότητα, με την ενέργεια, αλλά και με τους πυλώνες ασφάλειας και συνεργασίας, με την κοινή άμυνα και βεβαίως με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα.

Ο μονόδρομος, ο οποίος αυτή τη στιγμή καταγράφεται για την πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια, θα πρέπει να συνεχιστεί. Η Ελλάδα είναι επισπεύδουσα χώρα και θα μεριμνήσει έτσι ώστε, στο πλαίσιο και της ελληνικής Προεδρίας, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να υπάρχουν απτά αποτελέσματα για ουσιαστική πρόοδο των διαδικασιών ένταξης.

Τριάντα χρόνια μετά από την πρώτη διάσκεψη, η οποία εισήγαγε τη συνεργασία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι χώρες της περιοχής μας θα πρέπει να είναι κοντά, να συνεργάζονται, να διαμορφώνουν τις συνθήκες ειρήνης και ευημερίας.»