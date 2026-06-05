Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν δημιουργούν τετελεσμένα.

«Δεν εφησυχάζουμε. Διατηρούμε ενεργά όλα μας τα όπλα, όπως και όλους τους δίαυλους μας», διεμήνυσε από το βήμα της Ολομέλειας ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξανδρου Καζαμία για την πρόθεση της Τουρκίας να νομοθετήσει την «Γαλάζια Πατρίδα».

«Η Ελλάδα και προληπτικώς δρα. Και καθορίζει, αντί να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις. Βεβαίως διαθέτει όπλα για να αντιπαρατεθεί σε οτιδήποτε προκύψει. Οτιδήποτε συμβαίνει είναι αντίδραση σε δική μας δράση. Η ελληνική εξωτερική πολιτική είναι ενεργός, δραστήρια, προληπτική», τόνισε εν συνεχεία, σχολιάζοντας δηκτικά όλους όσους μιλούν για «φοβική Ελλάδα που ετεροκαθορίζεται από το τι κάνει η Τουρκία».

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν δημιουργούν τετελεσμένα, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν συνδιαλέγεται με τον τουρκικό Τύπο, σημειώνοντας πως όπως διαφαίνεται θα υπάρξει καθυστέρηση στην κατάθεση του επίμαχου νομοσχεδίου.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας εγκάλεσε την κυβέρνηση για «laissez-faire στάση», ζητώντας την να υιοθετήσει μια πιο δραστήρια και προληπτική στρατηγική απέναντι στην Άγκυρα.

«Γιατί δεν κάνετε προληπτικά μέτρα τώρα; Πριν κατατεθεί το νομοσχέδιο. Ίσως μετά να είναι αργά...», σημείωσε και επικαλέστηκε μάλιστα και σχετικές δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά.