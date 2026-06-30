Η πρόγνωση της Νικολέτας Ζιακοπούλου για τον καιρό των επόμενων ημερών - Πότε και πού επιστρέφει η αστάθεια με καταιγίδες.

Ράλι ανόδου για τον υδράργυρο τις προσεχείς μέρες με τον καιρό να κινείται για τα καλά σε καλοκαιρινούς μεσογειακούς ρυθμούς. Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ Νικολέτας Ζιακοπούλου το θερμό κύμα επεκτείνεται καθώς το θερμόμετρο θα φτάσει μια ανάσα από τους 40 βαθμούς Κελσίου με τις συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας να είναι άκρως καλοκαιρινές.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, που κατά τόπους θα αγγίξουν τους 38-39 βαθμούς Κελσίου, θα καταγραφούν κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, με τη Μακεδονία να συγκαταλέγεται μεταξύ των ζωνών που θα δεχθούν τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει αποπνικτική σε αρκετές περιοχές, ενώ η ηλιοφάνεια θα κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, από την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με ενίσχυση της ατμοσφαιρικής αστάθειας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Τοπικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κατά διαστήματα, ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει και πτώση της θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας την αποδυνάμωση του θερμού κύματος. Ήδη σε περιοχές της Ηπείρου έχουν καταγραφεί έντονα φαινόμενα, με ισχυρές βροχοπτώσεις να επηρεάζουν τοπικά την καθημερινότητα, ενώ η αστάθεια αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Όπως τονίζει η κα Ζιακοπούλου το Σαββατοκύριακο το σκηνικό του καιρού θα γίνει ακόμη πιο μεταβαλλόμενο, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στα πελάγη τα 7 έως 8 μποφόρ. Η εξέλιξη αυτή θα συμβάλει σε περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τοπικές βροχές και μπόρες αναμένονται κυρίως στην ανατολική και νότια Ελλάδα.

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