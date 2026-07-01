«Η ζωή σου συνεχίζεται» το μήνυμά του σε όσους πάσχουν από Αλτσχάιμερ.

Ο Ντάνι Γκλόβερ, ο ηθοποιός που πολλοί αγάπησαν μέσα από το «Φονικό Όπλο», αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ.

Ο 79χρονος Αμερικανός μίλησε στο «Today» για τη ζωή με το Αλτσχάιμερ, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του θέλουν να αντιμετωπιστεί το στίγμα για τη νόσο.

«Είμαι σίγουρος ότι όσο προχωρά, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά», δήλωσε ο ηθοποιός που έχει βραβευθεί τέσσερις φορές με Emmy. Το Αλτσχάιμερ έχει επηρεάσει την κίνηση, την ομιλία και τις αναμνήσεις του, αλλά παραμένει δραστήριος.

«Θα μπορούσα να ζήσω με αυτό, κατά μία έννοια», ανέφερε στο Today. «Πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό για εκείνον να έχει τον έλεγχο του δικού του αφηγήματος, της ιστορίας της ζωής του. Και ποια είναι καλύτερη στιγμή από τώρα να μιλήσει για τον εαυτό του», είπε η κόρη του Γκλόβερ, Μαντίσα. «Είναι σημαντικό, επειδή μερικές φορές ο κόσμος κάνει ερωτήσεις και δεν θέλω να είμαι ανειλικρινής και να πω “ω, ναι, όλα είναι καλά”», συμπλήρωσε.

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Το Αλτσχάιμερ «δεν είναι το τέλος της ζωής μου, έχω δουλειά να κάνω»

Το 2022 η κόρη του άρχισε να παρατηρεί αλλαγές στη συμπεριφορά του. Μία χρονιά αργότερα, ο Ντάνι Γκλόβερ διαγνώστηκε με Αλτσχάιμερ.

«Δεν είναι το τέλος της ζωής μου, έχω δουλειά να κάνω», δήλωσε στο People, ενώ κρατά στο μυαλό του πως εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από τη νόσο. «Έχω την κόρη μου, τους φίλους μου. Θέλω απλά να πω, η ζωή σου συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Στην καριέρα του, που εκτείνεται σε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, έκανε περισσότερες από 170 εμφανίσεις σε ταινίες και σειρές. Ήταν όμως οι ταινίες της σειράς «Φονικό Όπλο», στο πλευρό του Μελ Γκίμπσον, που εκτόξευσαν τη φήμη του.

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Πέρα από την υποκριτική, διετέλεσε πρέσβης καλής θέλησης για το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ από το 1998 έως το 2004, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκστρατείες κατά της φτώχειας, των ασθενειών και την καταπολέμηση του HIV/ AIDS στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Επίσης, το 2004 έγινε πρέσβης καλής θέλησης της UNICEF. Το 2022 τιμήθηκε με το Ανθρωπιστικό Βραβείο Τζιν Χέρσολτ που απονέμει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.