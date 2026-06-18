«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι αλά καρτ», τόνισε ο Ανδρουλάκης για την Τουρκία.

Μετά την καταδίκη της Τουρκίας από την Ευρωβουλή, αντί να πανηγυρίζει η κυβέρνηση, καλό είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πετύχει ανάλογη απόφαση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η ψήφιση νόμου στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που κωδικοποιεί το παράνομο δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας”, αποτελεί ευθεία βολή στα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό, χθες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την Τουρκία για αυτές τις ενέργειες με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών», επεσήμανε αρχικά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε δήλωσή του στο περιθώριο της προσυνόδου των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

«Αντί, λοιπόν, η κυβέρνηση να πανηγυρίζει για μια ομολογουμένως εθνική επιτυχία, καλό θα είναι ο πρωθυπουργός να πετύχει να υπάρχει ανάλογη απόφαση στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συμμετέχει. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι αλά καρτ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως ο στόχος πρέπει να είναι «η μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων. Γι' αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει μείωση στα Ταμεία Συνοχής και στην Κοινή Αγροτική Πολιτική».