Έως τις 21:30 η κατάθεση των δελτίων Τζόκερ για την αποψινή κλήρωση.

Σε τουλάχιστον 3,4 εκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει το μεγάλο χρηματικό έπαθλο της αποψινής (30/6) κλήρωσης Τζόκερ, έπειτα από τα 13 σερί τζακ ποτ.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις θα πάρουν από 100.000 ευρώ, ποσό που κέρδισαν έξι τυχεροί στην κλήρωση της περασμένης Κυριακής (28/6).

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: