Τις επόμενες μέρες θα μεταφερθούν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου στο Τατόι.

Ο Βρετανός κυβερνήτης και ο Έλληνας μεταφραστής που σώθηκαν από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα κατέθεσαν στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο επιζώντες φέρονται να δήλωσαν ότι δεν είδαν το δεύτερο ελικόπτερο και πως ακολουθούσαν το προπορευόμενο πτητικό μέσο, το οποίο είχε τον ρόλο του «αρχηγού» του σχηματισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάποια στιγμή άκουσαν τους χειριστές ενός τρίτου ελικοπτέρου να αναφέρουν ότι προσεγγίζουν τη θέση τους. Οι δύο επιζώντες, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, υποστήριξαν ότι δεν είχαν επαφή με το συγκεκριμένο ελικόπτερο, με το οποίο τελικά σημειώθηκε η σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες των πληρωμάτων

Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα αναμένεται να αποτελέσουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ των πληρωμάτων και του συντονιστή την ώρα της επιχείρησης.

Οι Αρχές θα αντιπαραβάλουν όσα έχουν καταθέσει οι επιζώντες με το περιεχόμενο των συνομιλιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

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Επειδή στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται πολλοί εξειδικευμένοι κωδικοί, η ανάλυσή τους δεν θα πραγματοποιηθεί από αστυνομικούς, αλλά από ειδικούς με γνώση της αεροναυσιπλοΐας.

Τελευταίοι θα καταθέσουν οι συντονιστές

Το πόρισμα από την ανάλυση των συνομιλιών, μαζί με τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που έχει ορίσει η Εισαγγελία και των τεχνικών συμβούλων των εμπλεκομένων πλευρών, θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.

Σε αυτή θα συμπεριληφθούν και όλες οι καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί, προτού ο φάκελος της υπόθεσης υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

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Οι πληροφορίες του Skai

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