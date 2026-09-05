Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού αναμένεται να συλληφθεί.

Σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Ίσθμια, στον Κόλπο Κεγχρεών.

Στη σύγκρουση ενεπλάκη θαλαμηγό σκάφος με σημαία Μάλτας, στο οποίο επέβαιναν έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, καθώς και λέμβος με δύο επιβαίνοντες.

Μετά τη σύγκρουση, οι δύο επιβαίνοντες που βρίσκονταν στη λέμβο περισυνελέγησαν από το βοηθητικό σκάφος της θαλαμηγού και μεταφέρθηκαν στην στεριά.

Στη συνέχεια, παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας από τους δύο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο σκαφών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ο κυβερνήτης της θαλαμηγού αναμένεται να συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.