Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ασκεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να παρουσιαστεί ως «σωτήρας» από τις συνέπειες της ίδιας της κυβερνητικής πολιτικής των τελευταίων επτά ετών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη κάνει λόγο για μια πολιτική που, όπως υποστηρίζει, μέσα από την ακρίβεια και τη διαφθορά έχει πλήξει την αγοραστική δύναμη των πολιτών και έχει απομακρύνει την Ελλάδα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει την ομιλία του πρωθυπουργού «χωρίς όραμα και στρατηγική» και τον κατηγορεί ότι δεν παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη ημέρα της χώρας.

«Επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υποστηρίζει ακόμη ότι οι κυβερνητικές επιλογές δεν επηρεάζουν μόνο το σήμερα, αλλά περιορίζουν και τις δυνατότητες των επόμενων ετών. «Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο», σημειώνει.

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Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η ανακοίνωση καταλήγει πως «μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα». «Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή», καταλήγει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.