Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φέρνει στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης το δημόσιο σχολείο, τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, τους μόνιμους διορισμούς και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η αξιολόγηση, μέσα από μια πρόταση που δίνει έμφαση στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού και στην αποκατάσταση σχέσεων εμπιστοσύνης μέσα στη σχολική κοινότητα.

Η βασική θέση που διατυπώνεται είναι ότι ένα ισχυρό δημόσιο σχολείο προϋποθέτει εκπαιδευτικούς που αισθάνονται ότι το έργο τους αναγνωρίζεται και ότι εργάζονται σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

«Κάθε ημέρα, χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα σύνθετο παιδαγωγικό έργο: να μεταδώσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, αλλά και να στηρίξουν τους μαθητές στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το επιχείρημα της πρότασης είναι ότι αυτή η αποστολή δεν μπορεί να συμβαδίζει με χαμηλές αποδοχές, εργασιακή αβεβαιότητα και διαρκή ανασφάλεια».

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Αναλυτικά:

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«Κάθε πρωί χιλιάδες εκπαιδευτικοί μπαίνουν στην τάξη και στηρίζουν το δημόσιο σχολείο. Τους ζητάμε να μορφώσουν τα παιδιά μας, να τα στηρίξουν, να ανοίξουν δρόμους σκέψης.

Δεν μπορούμε να τους κρατάμε καθηλωμένους στις χαμηλές αποδοχές, στον φόβο και στην ανασφάλεια. Γι' αυτό αυξάνουμε τις αποδοχές των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα.

Συγχρόνως προχωράμε σε 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν όλα τα κενά για όλα τα παιδιά και να σταματήσει η ομηρία της αναπλήρωσης. Ταυτόχρονα, καταργούμε τον τιμωρητικό νόμο Κεραμέως στην θέση του.

Θεσπίζουμε μια ολιστική, ουσιαστική αξιολόγηση. Μια αξιολόγηση που εντοπίζει τα προβλήματα για να προτείνει λύσεις. Που στηρίζει τον εκπαιδευτικό και το δημόσιο σχολείο. Γιατί ο εκπαιδευτικός ο οποίος φοβάται, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο πολύτιμο για μας παιδαγωγικό έργο του.

Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται αξιοπρέπεια, εμπιστοσύνη και ανθρώπους που να θέλουν να αφοσιωθούν στα παιδιά μας».