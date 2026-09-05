Όσοι και όσες αγαπάμε τον Έβρο δεν μπορούμε πια να αρκούμαστε σε υποσχέσεις και σχέδια επί χάρτου. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε, να συστρατευθούμε, να απαιτήσουμε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική για τον τόπο μας.

Οι ειδήσεις που έρχονται από τον Έβρο το τελευταίο διάστημα δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Και δυστυχώς, δικαιώνουν όλους εμάς που ήμασταν επιφυλακτικοί από τη πρώτη στιγμή που η Κυβέρνηση, για να αντιμετωπίσει την ανοιχτή πληγή των καταστροφικών πυρκαγιών του 2023, ανακοίνωσε χωρίς καμία πρωτοτυπία τη σύσταση άλλης μίας επιτροπής.

Δεν είναι ούτε μικρότητα, ούτε ισοπεδωτική αντίληψη, αλλά μια εκτίμηση που δικαιώθηκε από τα γεγονότα. Για καιρό οι πολίτες του Έβρου, οι παραγωγικοί φορείς και οι ζωντανές δυνάμεις του τόπου μας εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για μια διαδικασία που φαινόνταν να μην έχει σαφή στόχευση και να μην τους συμπεριλαμβάνει.

Έπρεπε να φτάσουμε στην 14η συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Έβρου για να εκδηλωθούν όλα τα προβλήματα που είχαν επισωρευθεί. Η συνεδρίαση εκείνη, στα τέλη Ιουλίου, διεξήχθη σε ένα πρωτοφανές κλίμα έντασης.

Μέσα στην αίθουσα εκφράστηκε ανοιχτή και έντονη κριτική για το ψαλίδισμα πόρων και έργων, για τον κίνδυνο να χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία ανάταξης για τον νομό μας εξαιτίας της απουσίας στόχων, μελετών και προτεραιοτήτων. Και έξω από την αίθουσα είχανε μείνει οι κατεξοχήν ενδιαφερόμενοι, ο παραγωγικός κόσμος του Έβρου. Αυτό κατήγγειλαν με κοινή ανακοίνωσή τους οι αγροτικοί σύλλογοι του Έβρου, οι οποίοι δεν συμμετείχαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αβελτηρία της Κυβέρνησης απέναντι στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, που απαιτούν επειγόντως συγκεκριμένες δεσμεύσεις και λύσεις. Οι αποζημιώσεις για τις καταστροφές καλλιεργειών, η ανασύσταση ζωικού κεφαλαίου, τα έργα αγροτικών υποδομών, έμειναν στα λόγια.

Και τώρα, ένα μήνα μετά, έρχεται σε δραματικούς τόνους η ανακοίνωση του κ. Σταύρου Μπένου ότι αποχωρεί οριστικά από την Ειδική Επιτροπή. Ο κ. Μπένος ανέδειξε την αποσπασματικότητα, την προχειρότητα και την έλλειψη σαφούς στρατηγικής, εστιάζοντας στην αφαίρεση του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρόμου από τις προτεραιότητες, το πάγωμα αναγκαίων μελετών και το κυβερνητικό «καπέλο» στο διοικητικό σχήμα, σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Η κίνηση αυτή αποδεικνύει και για τους πιο δύσπιστους ότι η κυβερνητική πρωτοβουλία ήταν ένα κενό γράμμα, που εξέθεσε ανθρώπους με ιστορία και διαδρομή. Δεν θα έπρεπε όμως να προκαλεί εντύπωση, για μια Κυβέρνηση που μας έχει συνηθίσει στο να εργαλειοποιεί ανθρώπους αλλά και θεσμούς, σε βάρος πάντα των κοινωνικών αναγκών.

Είναι καιρός να ακούσουμε το σήμα κινδύνου που εκπέμπει ο τόπος μας. Όσοι και όσες αγαπάμε τον Έβρο δεν μπορούμε πια να αρκούμαστε σε υποσχέσεις και σχέδια επί χάρτου. Χρειάζεται να κινητοποιηθούμε, να συστρατευθούμε, να απαιτήσουμε μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική για τον τόπο μας.

Με ποιοτικές δημόσιες υποδομές, με σύγχρονο σιδηρόδρομο και ασφαλείς δρόμους, με καλά σχολεία και ποιοτικές θέσεις εργασίας, με όλα αυτά που μπορούν να κρατήσουν τους ανθρώπους εδώ, για να εργαστούν, να κάνουν οικογένεια, να σχεδιάσουν τη ζωή τους με ποιότητα και σιγουριά. Αυτό όμως χρειάζεται όλους εμάς που δεν θεωρούμε τον Έβρο μια «ακριτική γωνιά» της χώρας αλλά έναν τόπο όπου αξίζει να ζεις.

(Η Κατερίνα Μπέρδου είναι αναπληρώτρια Τομεάρχης Άμυνας της ΕΛ.Α.Σ., δικηγόρος)