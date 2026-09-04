Με καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές θερμοκρασίες, θα κυλήσουν οι ημέρες από την Κυριακή και μετά. Προειδοποίηση Μαρουσάκη για χειμωνιάτικο σκηνικό προς το τέλος της επόμενηες εβδομάδσας.

Ολοκληρώνει τη δράση του σιγά σιγά ο άστατος καιρός, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αρχίζει πλέον και ομαλοποιείται η κατάσταση. Τα μελτέμια παίρνουν πλέον το πάνω χέρι, θα κυριαρχήσουν προς την πλευρά του Αιγαίου. Θα φθάσουμε σήμερα ακόμη και τα 7 μποφόρ και από αύριο το απόγευμα θα αρχίσουν και πάλι να υποχωρούν, για να δώσουν την σκυτάλη σε πιο θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής να ξεχυθούν προς την περιοχή μας.

Οι θερμές αυτές αέριες μάζες θα μετατοπιστούν ανατολικά - βορειοανατολικά και θα ανέβει η θερμοκρασία σε επίπεδα άκρως καλοκαιρινά για να ξεκινήσει η νέα εβδομάδα με θερμοκρασιακές τιμές κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα

Σήμερα, περιορίζεται ο άστατος καιρός και οδηγούμαστε βαθμιαία στον καιρό του βοριά. Οι βοριάδες που θα κυριαρχήσουν προς την πλευρά του Αιγαίου, θα δώσουν κάποιες μπόρες, χωρίς όμως τα φαινόμενα να έχουν εντάσεις αλλά και διάρκεια και θα αφορούν κυρίως ορεινές και ημιορεινές εκτάσεις. Επομένως προς τα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, περιμένουμε κάποιες μπόρες.

Στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα θα έχουμε ηλιοφάνεια.

Οι άνεμοι θα είναι ενισχυμένοι. Κοντά στις Κυκλάδες θα φθάσουν ακόμα και τα 8 μποφόρ. Σε ανατολική και νότια Πελοπόννησο και στα νότια Κρήτη, θα βλέπουμε παραπάνω εντάσεις των ανέμων. Στον αντίποδα στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν με μέτριες εντάσεις.

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Αργά το μεσημέρι και πάλι σε κλειστές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, ο υδράργυρος θα φλερτάρει τοπικά στους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Και πάλι είμαστε και πάλι για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Καθώς θα προχωράμε βαθμιαία μέσα στον μήνα, θα πέφτει η θερμοκρασία. Πιο δροσερές οι καταστάσεις προς Κυκλάδες και βόρειο - βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στην Αττική σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία, ενώ δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Το μελτέμια θα είναι ενισχυμένο καθώς θα φθάνουμε και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάνει κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε πιο ευσταθείς ατμοσφαιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι ασθενείς με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα. Ο υδράργυρος κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο θα κυριαρχήσει το μελτέμι, όμως από το απόγευμα θα υποχωρήσει σταδιακά και αυτός ο παράγοντας θα δώσει την ευκαιρία αλλά και τη Δευτέρα, να ξεχυθούν πολύ θερμές αέριες μάζες.. Θα κάνουν ένα πέρασμα και από τη χώρα μας, για να οδηγηθεί ο υδράργυρος τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη θα κάνει αρκετή ζέστη. Σιγά σιγά όμως θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το έντονο θερμό κλίμα, στα νότια τμήματα.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς τα μέσα της εβδομάδας, θα διατηρηθεί ναι μεν καλοκαιρινός ο καιρός θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία.

Προς το τέλος τη εβδομάδας θα προσπαθήσει μία διαταραχή να προσεγγίσει τη χώρα μας για να δώσει περισσότερο άστατες καιρικές συνθήκες με το φθινόπωρο να θυμίζει περισσότερο χειμώνα αντί καλοκαίρι.....

Ο καιρός θα προσπαθήσει να εναρμονιστεί με το ημερολόγιο.

Παρασκευή και Σάββατο, οι ενδείξεις θέλουν μία διαταραχή να οργανώνεται προς την περιοχή της Ιταλίας και να ακολουθεί ανατολική τροχιά - βορειοανατολική.

Τα πρώτα στοιχεία θέλουν τις πρώτες αξιόλογες βροχές να απασχολούν κυρίως της δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση με το φθινόπωρο να πάρει το πάνω χέρι.

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