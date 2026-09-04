Η σκουριά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εν πλω, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων.

Καθώς το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έμπαινε στο λιμάνι της Ταϊλάνδης την Τετάρτη, η εικόνα του προκάλεσε έκπληξη. Το πολεμικό πλοίο, μήκους 335 μέτρων, ήταν καλυμμένο με σκουριά, από την πλώρη μέχρι την πρύμνη.

Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η εικόνα αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς το Lincoln έχει συμπληρώσει 286 ημέρες στη θάλασσα από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν έφυγε από τη βάση του στο Σαν Ντιέγκο. Παράλληλα, το αεροπλανοφόρο συμμετείχε επί μήνες σε πολεμικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αποκλεισμού κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

{https://www.youtube.com/watch?v=0G-te8G_jZ0}

«Η σκουριά στην ίσαλο γραμμή δεν είναι ασυνήθιστη σε ένα πλοίο που έχει παραμείνει στη θάλασσα για 60 ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες επιχειρήσεων», δήλωσε ο Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος υπηρέτησε σε τρεις αποστολές σε αεροπλανοφόρα κλάσης Nimitz, όπως το Lincoln.

Η σκουριά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εν πλω, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων, ανέφερε ο Σούστερ στο CNN.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα πληρώματα θα έπρεπε να κατέβουν μέχρι την ίσαλο γραμμή, να τρίψουν και να αφαιρέσουν τη σκουριά, να εφαρμόσουν δύο στρώσεις αντισκωριακού αστάρι και στη συνέχεια δύο στρώσεις γκρι χρώματος, σύμφωνα με τον Σούστερ.

«Με βάση αυτό που βλέπω, χρειάζονται περίπου 30 ημέρες εργασιών συντήρησης για να αφαιρεθεί όλη η σκουριά», τόνισε.

Κάποιες εργασίες μπορεί να γίνουν στα πιο κρίσιμα σημεία του πλοίου κατά τη στάση στην Ταϊλάνδη, πρόσθεσε.

Το Lincoln κατέπλευσε την Τετάρτη στο λιμάνι Laem Chabang, στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, νότια της Μπανγκόκ, όπου θα παραμείνει για αρκετές ημέρες. Πρόκειται για την πρώτη ευκαιρία του πληρώματος να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει σε λιμάνι, έπειτα από μια εξαιρετικά μακρά αποστολή.

«Κατά τη διάρκεια της επταήμερης παραμονής στο λιμάνι θα πραγματοποιηθούν μόνο οι εργασίες υψηλότερης προτεραιότητας. Η σκουριά στην πλώρη και στο μπροστινό τμήμα του κύτους θα αντιμετωπιστεί πρώτη, καθώς τα σημεία αυτά καταπονούνται περισσότερο όταν το πλοίο κινείται και είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη διάβρωση από το θαλασσινό νερό, ιδιαίτερα όταν επικρατεί θαλασσοταραχή», δήλωσε ο Σούστερ.

Μέρος της σκουριάς στα ανώτερα τμήματα του πλοίου μπορεί να αντιμετωπιστεί ενώ αυτό βρίσκεται εν πλω, όμως για τις εργασίες επισκευής στην ίσαλο γραμμή πρέπει να είναι ακινητοποιημένο και να μην επηρεάζεται από τον κυματισμό, ανέφερε.

Ωστόσο, πρόκειται για πρόβλημα που δεν μπορεί να παραμεληθεί.

«Η σκουριά είναι σαν μεταδοτική ασθένεια. Εξαπλώνεται. Επομένως, είναι καλύτερο να την αντιμετωπίσεις νωρίς, ώστε να την περιορίσεις, παρά να βρεθείς αργότερα αντιμέτωπος με ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα», είπε ο Σούστερ.

«Αποδυναμώνει κάθε χαλύβδινη κατασκευή που προσβάλλει. Επομένως, πρέπει να την αφαιρέσεις προτού προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις σε εξαρτήματα», όπως τα καταστρώματα, οι διάδρομοι και τα συρματόσχοινα ασφαλείας, πρόσθεσε.

Κακή η ψυχολογία του πληρώματος

Η σκουριά δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει προκαλέσει η παρατεταμένη αποστολή του Lincoln. Έχουν αναφερθεί προβλήματα στο ηθικό του πληρώματος, εν μέσω ελλείψεων σε εφόδια, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος έπεσε στη θάλασσα.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υποβαθμίσει τις ανησυχίες, λέγοντας ότι η αποστολή του Lincoln «δεν ήταν ούτε κατά διάνοια αρκετά μεγάλη».

Από την άφιξη του αεροπλανοφόρου στην Ταϊλάνδη, ο Τραμπ δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για την κατάσταση του πλοίου.

Στο παρελθόν, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει από το Πολεμικό Ναυτικό να βελτιώσει την εμφάνιση των πολεμικών πλοίων , τα οποία κατά τη δεύτερη θητεία του πραγματοποιούν μεγαλύτερης διάρκειας αποστολές.

Πέρυσι, ο τότε υπουργός Ναυτικού Τζον Φέλαν είχε πει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον καλούσε ακόμη και μέσα στη νύχτα για να συζητήσει το πρόβλημα της σκουριάς.

«Μου έχει πει πολλές φορές: "Ναυπήγηση πλοίων, ναυπήγηση πλοίων, ναυπήγηση πλοίων. Βγάλτε αυτά τα πλοία από τα ναυπηγεία συντήρησης. Διορθώστε, γαμώτο, τη σκουριά"», είχε πει ο Φέλαν σε συνέδριο στο Μέριλαντ, σύμφωνα με το Task & Purpose. «Δεν του αρέσει και ούτε εμένα μου αρέσει να με παίρνουν τηλέφωνο μέσα στη νύχτα».

Ούτε στους ναύτες αρέσει ιδιαίτερα, λέει ο Σούστερ.

«Η μάχη κατά της σκουριάς είναι μία από τις δύο πιο αντιδημοφιλείς δραστηριότητες στο Πολεμικό Ναυτικό. Η άλλη είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τα υδραυλικά. Και τα δύο τα μισούσα όταν ήμουν νεότερος αξιωματικός σε πλοίο», τόνισε.

Με πληροφορίες από CNN