Το νέο κεφάλαιο του «Toy Story» στις οθόνες του σπιτιού μέσα στον Σεπτέμβριο.

Η παγκόσμια κινηματογραφική επιτυχία των Disney και Pixar, «Toy Story 5», έρχεται αποκλειστικά στο Disney+.

Τα παιχνίδια επέστρεψαν στο «Toy Story 5» και αυτήν τη φορά, έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία. Ο ρόλος τους αμφισβητείται, όταν έρχονται σε επαφή με τη Lilypad, ένα ολοκαίνουργιο tablet που καταφτάνει με τις δικές της ανατρεπτικές ιδέες για το τι είναι καλύτερο για το παιδί που παίζει μαζί τους, την Bonnie. Θα είναι άραγε ποτέ η ώρα του παιχνιδιού όπως παλιά;

Ένα ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ του πρωτότυπου τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», με σκηνές από την ταινία «Toy Story 5», σε ερμηνεία της Τέιλορ Σουίφτ, είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+, το Spotify και το Apple Music. Το single, που κατέκτησε την κορυφή των charts σημειώνοντας ρεκόρ, είναι μια δημιουργία της ποπ σταρ σε συμπαραγωγή με τον Τζακ Αντόνοφ.

Το «Toy Story 5» έχει σημειώσει παγκόσμιες εισπράξεις που ξεπερνούν το 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια από την κινηματογραφική της πρεμιέρα τον Ιούνιο, επιτυχία που συνοδεύεται από ενθουσιώδεις κριτικές και θερμή υποδοχή από το κοινό. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί Certified Fresh και Verified Hot από το Rotten Tomatoes, ενώ απέσπασε βαθμολογία A από το CinemaScore.

Η ολοκαίνουργια περιπέτεια επαναφέρει αγαπημένους και εμβληματικούς χαρακτήρες, συστήνει στις οικογένειες μια νέα γενιά παιχνιδιών και φέρνει το επόμενο κεφάλαιο του «Toy Story» στις οθόνες του σπιτιού.

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Σημειώνεται ότι το «Toy Story» είναι το franchise με τη μεγαλύτερη θέαση στο Disney+, με περισσότερες από 2 δισεκατομμύρια ώρες προβολής παγκοσμίως. Η νέα ταινία θα προστεθεί στη «Συλλογή Toy Story», όπου οι fans μπορούν να παρακολουθήσουν το βραβευμένο με Όσκαρ franchise.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να προπαραγγείλουν το Original Soundtrack του «Toy Story 5» σε βινύλιο και CD. Το soundtrack περιλαμβάνει το επιτυχημένο τραγούδι της Τέιλοερ Σουίφτ «I Knew It, I Knew You», καθώς και την πρωτότυπη μουσική επένδυση του συνθέτη Ράντι Νιούμαν, ο οποίος επιστρέφει για να υπογράψει τη μουσική της πέμπτης ταινίας «Toy Story». Το βινύλιο και το CD θα είναι διαθέσιμα από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Το «Toy Story 5» έρχεται, στις 23 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+.

{https://youtu.be/QftAW9TTmuQ?si=NUdvFGTZaRDofTs2}

Disney+

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 10,99 € τον μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις, με την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις. Από ντοκιμαντέρ και βραβευμένες δραματικές σειρές ως κωμωδίες και κλασικά κινούμενα σχέδια, οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν περιεχόμενο όπως οι σειρές «The Bear» και «The Shards» του FX, νέα σειρά του Hulu «Furious», «The Testaments» και η μίνι σειρά, εννέα επεισοδίων, του FX, «Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ», τη σειρά «Paradise», την εθιστική σειρά «Tell Me Lies», τον 2ο κύκλο της σειράς «Οι Ανταγωνιστές» αλλά και ταινίες όπως «Στον Κόσμο Tων Ζώων» της Disney και της Pixar και «Ζωούπολη 2» της Disney.

Το Disney+ διαθέτει πλήθος επιλογών γονικού ελέγχου, διασφαλίζοντας μια κατάλληλη εμπειρία θέασης για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές μπορούν να θέσουν ηλικιακά όρια πρόσβασης σε περιεχόμενο για ενήλικες μέσα από τη δημιουργία προφίλ με προστασία PIN, αλλά και μέσα από προφίλ της Λειτουργίας Junior που διασφαλίζει πως τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο κατάλληλο για την ηλικία τους.

Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.