Μάθετε τον σωστό τρόπο να χρησιμοποιήσετε τον φυσικό συνδυασμό μπανάνας-νερού με ασφάλεια στο σπίτι σας.

Η φλούδα της μπανάνας αποτελεί έναν πολύτιμο συστατικό για το σπίτι.

Πολλοί λάτρεις της κηπουρικής και της διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων προτείνουν τη χρήση της για τη φροντίδα των φυτών και τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων. Παρουσιάζεται ως μια σπιτική μέθοδος αλλά και ως μία φυσική εναλλακτική λύση στα χημικά προϊόντα, τα οποία είναι συχνά ακριβά.

Η φλούδα μπανάνας, όταν διαλύεται στο νερό, περιέχει υψηλή συγκέντρωση μεταλλικών στοιχείων που χρειάζονται τα φυτά για τη βέλτιστη ανάπτυξή τους. Παράλληλα, αυτό το μίγμα είναι αποτελεσματικό για την εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών στην κουζίνα, το πλυντήριο ή τον κάδο απορριμμάτων.

Τα «κρυφά» οφέλη της μπανάνας για τα φυτά σας

Οι μπανάνες περιέχουν κάλιο, μαγνήσιο και μικρότερες ποσότητες φωσφόρου - τρία κρίσιμα μεταλλικά στοιχεία για την ανάπτυξη των ριζών, των βλαστών και των ανθέων. Όταν οι φλούδες αναμειγνύονται στο μπλέντερ μαζί με νερό, αυτά τα θρεπτικά συστατικά μεταφέρονται στο υγρό, καθιστώντας ευκολότερη την ταχεία απορρόφησή τους από τα φυτά. Η απευθείας εφαρμογή στο υπόστρωμα (χώμα) βελτιώνει τη συγκράτηση της υγρασίας, ενισχύει τη δομή του υποστρώματος και διεγείρει την ανθοφορία.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό το σκεύασμα έχει θετικό αντίκτυπο στα καλλωπιστικά φυτά, στους λαχανόκηπους και στα φυτά εσωτερικού χώρου. Η τακτική χρήση του ενισχύει το χρώμα του φυλλώματος και βοηθά στη μείωση του στρες που προκαλείται από την έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Επιπλέον, δεν ενέχει κινδύνους για τα κατοικίδια ζώα ούτε μεταβάλλει το pH του εδάφους, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για όλους.

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Πώς να φτιάξετε λίπασμα με βάση τις φλούδες μπανάνας

Η προετοιμασία αυτού του μίγματος απαιτεί μόνο δύο συστατικά: φλούδες μπανάνας και νερό.

Κόψτε δύο ή τρεις φλούδες μπανάνας σε μικρά κομμάτια.

Τοποθετήστε τες στο μπλέντερ και καλύψτε τες με ένα λίτρο νερό.

Αφού χτυπήσετε το μίγμα, σουρώστε το υγρό και αποθηκεύστε το σε ένα βάζο ή μπουκάλι.

Το λίπασμα είναι έτοιμο για χρήση στο χώμα μία φορά την εβδομάδα, πάντα σε μέτριες ποσότητες για να αποφευχθεί η υπερβολική υγρασία.