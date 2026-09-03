Από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας, ο φούρνος είναι το SUV της κουζίνας καθώς είναι εντυπωσιακός και ισχυρός, αλλά εξαιρετικά αναποτελεσματικός για μικρές και σύντομες χρήσεις.

Αν όμως ψάχνετε τον πραγματικό ένοχο πίσω από έναν υπέρογκο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, μπορεί να μην είναι το ψυγείο που δουλεύει αθόρυβα στη γωνία της κουζίνας ούτε το πλυντήριο πιάτων που λειτουργεί μετά το δείπνο. Ο πραγματικός ενεργειακός «γίγαντας» μπορεί να είναι ο φούρνος.

Ο φούρνος καταναλώνει πολύ ρεύμα

Κάθε φορά που ανοίγουμε τον φούρνο και τον προθερμαίνουμε, απαιτείται μεγάλη ποσότητα ενέργειας για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Ένας ηλεκτρικός φούρνος καταναλώνει συνήθως 2.000 έως 5.000 watt, σημαντικά περισσότερα από ένα ψυγείο, που καταναλώνει περίπου 700 watt, ή ένα πλυντήριο πιάτων, με κατανάλωση περίπου 1.200 έως 2.400 watt. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μια φαινομενικά απλή χρήση, όπως το ψήσιμο μιας μικρής ποσότητας φαγητού ή το ξαναζέσταμα μιας πίτσας, μπορεί να απαιτήσει αρκετή ενέργεια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η προθέρμανση. Ο φούρνος χρειάζεται να ανεβάσει γρήγορα τη θερμοκρασία του και για τον λόγο αυτό οι αντιστάσεις λειτουργούν με υψηλή ισχύ.

Γιατί ο φούρνος είναι τόσο ενεργοβόρος

Η λειτουργία του ηλεκτρικού φούρνου βασίζεται στις αντιστάσεις, οι οποίες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμότητα. Σε αντίθεση με άλλες συσκευές, ο φούρνος πρέπει να παράγει και να διατηρεί πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Παρά την καλή μόνωση, ένα μέρος της θερμότητας διαφεύγει συνεχώς, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται να καταναλώνει επιπλέον ενέργεια για να διατηρεί σταθερή τη θερμοκρασία. Παρότι ο φούρνος αποτελεί μόνο ένα μέρος της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ενός νοικοκυριού, όταν βρίσκεται σε λειτουργία μπορεί να τραβά περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια ανά λεπτό από πολλές άλλες συσκευές της κουζίνας.

Πώς να μειώσετε την κατανάλωση

Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές απλές κινήσεις που μπορούν να περιορίσουν τη σπατάλη.

Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του φούρνου. Κάθε φορά που ανοίγει, σημαντική ποσότητα θερμότητας χάνεται και ο φούρνος χρειάζεται να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια για να επανέλθει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

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Παράλληλα, όταν είναι δυνατό, μπορείτε να μαγειρεύετε περισσότερα φαγητά ταυτόχρονα. Έτσι αξιοποιείτε καλύτερα την ενέργεια που ήδη καταναλώνεται για τη λειτουργία του φούρνου.

Μια ακόμη πρακτική είναι να σβήνετε τον φούρνο λίγα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα, αξιοποιώντας τη θερμότητα που έχει ήδη συσσωρευτεί στο εσωτερικό του. Για μικρές ποσότητες φαγητού ή για απλό ζέσταμα, ένας μικρός φούρνος πάγκου ή ένα air fryer μπορεί σε αρκετές περιπτώσεις να είναι πιο αποδοτική επιλογή από έναν μεγάλο φούρνο.

Τέλος, η τοποθέτηση των σκευών στο κατάλληλο σημείο και η επιλογή σκευών που διατηρούν καλά τη θερμότητα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας.

Η εξοικονόμηση από κάθε μία από αυτές τις κινήσεις μπορεί να φαίνεται μικρή, όμως η συστηματική αποφυγή της άσκοπης κατανάλωσης μπορεί να περιορίσει τη συνολική ενεργειακή χρήση και να συμβάλει σε έναν χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος.