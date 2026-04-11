Ιδιαίτερα οι συσκευές που παράγουν θερμότητα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.

Στην καθημερινότητά μας, οι περισσότερες οικιακές συσκευές της κουζίνας μοιάζουν ακίνδυνες. Τις χρησιμοποιούμε σχεδόν μηχανικά και σπάνια σκεφτόμαστε τι συμβαίνει αφού τις κλείσουμε. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική: ακόμη και όταν μια συσκευή είναι απενεργοποιημένη, παραμένει συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό κύκλωμα και συνεχίζει να καταναλώνει μικρές ποσότητες ενέργειας. Αυτό το λεγόμενο «φανταστικό ρεύμα» μπορεί να φτάσει έως και το 5%–10% της συνολικής κατανάλωσης, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια.

Όπως αναφέρει το simplyrecipes, ιδιαίτερα οι συσκευές που παράγουν θερμότητα χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.

Μια από αυτές είναι η φριτέζα αέρα, η οποία έχει γίνει πλέον βασικό εργαλείο σε πολλές κουζίνες. Παρόλο που φαίνεται ακίνδυνη όταν δεν λειτουργεί, συνεχίζει να τραβάει ρεύμα και, λόγω της υψηλής θερμότητας που αναπτύσσει, είναι πιο ασφαλές να αποσυνδέεται μετά από κάθε χρήση. Επιπλέον, καλό είναι να αποφεύγεται η ταυτόχρονη σύνδεσή της με άλλες ισχυρές συσκευές στην ίδια πρίζα.

Η φρυγανιέρα είναι μια ακόμη συσκευή που συχνά υποτιμάμε. Στο εσωτερικό της υπάρχουν εκτεθειμένα θερμαντικά στοιχεία, ενώ τα ψίχουλα που συσσωρεύονται μπορούν να λειτουργήσουν ως εύφλεκτο υλικό. Σε περίπτωση βλάβης ή αυξομείωσης τάσης, υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με την πάροδο του χρόνου οι διακόπτες μπορεί να φθαρούν, με αποτέλεσμα η συσκευή να φαίνεται σβηστή ενώ δεν είναι πλήρως απενεργοποιημένη.

Η καφετιέρα, από την άλλη, συνδέεται συχνά με μια καθημερινή συνήθεια που δύσκολα αλλάζει. Πολλοί την αφήνουν στην πρίζα όλη τη νύχτα, χρησιμοποιώντας χρονοδιακόπτη για να έχουν έτοιμο καφέ το πρωί. Ωστόσο, η λειτουργία συσκευών χωρίς επίβλεψη αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης πυρκαγιών στην κουζίνα. Η θερμαντική πλάκα της καφετιέρας μπορεί να παραμείνει ενεργή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο.

Η λύση είναι απλή αλλά αποτελεσματική: αποσύνδεση μετά από κάθε χρήση. Δεν χρειάζεται να γίνει εμμονή ούτε να εφαρμοστεί σε όλες τις συσκευές του σπιτιού. Αρκεί να δίνεται προτεραιότητα σε εκείνες που παράγουν θερμότητα, έχουν αντιστάσεις ή λειτουργούν χωρίς επίβλεψη.

Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μας μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Η συνήθεια να βγάζουμε από την πρίζα ορισμένες συσκευές δεν μειώνει μόνο την κατανάλωση ενέργειας, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά και στην ασφάλεια του σπιτιού μας.