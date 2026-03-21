Φούρνος, ο «αθόρυβος» καταναλωτής ενέργειας στο σπίτι και τα μυστικά εξοικονόμησης που πρέπει να υιοθετήσεις για να μειώσεις τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ο φούρνος δεν λείπει από καμία κουζίνα δείχνοντας εντελώς ακίνδυνος. Κι όμως, πίσω από εκείνη τη γυάλινη πόρτα κρύβεται μία από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές σε ολόκληρο το σπίτι σας. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες δεν το υποψιάζονται ποτέ - αλλά ο φούρνος σας μπορεί να καταναλώνει τόσο ρεύμα όσο 65 ψυγεία που λειτουργούν ταυτόχρονα. Το να κατανοήσετε γιατί συμβαίνει αυτό, και τι μπορείτε να κάνετε γι’ αυτό, μπορεί να μειώσει αισθητά τον μηνιαίο σας λογαριασμό ρεύματος.

Γιατί ο ηλεκτρικός φούρνος καταναλώνει τόσο πολλή ενέργεια

Η φυσική πίσω από την «όρεξη» του φούρνου είναι απλή. Η επίτευξη και διατήρηση υψηλών θερμοκρασιών στο εσωτερικό απαιτεί συνεχή και μεγάλη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα ψυγείο, αντίθετα, λειτουργεί για να διατηρεί το κρύο που ήδη υπάρχει μέσα σε ένα κλειστό, μονωμένο κουτί. Η διαφορά στο έργο μεταξύ των δύο συσκευών είναι τεράστια.

Ένας τυπικός οικιακός ηλεκτρικός φούρνος έχει ισχύ μεταξύ 2.000 και 5.000 watt. Ένα συνηθισμένο ψυγείο λειτουργεί περίπου στα 300 έως 800 watt. Αν κάνετε τον υπολογισμό, η διαφορά γίνεται αμέσως εμφανής. Στη μέγιστη θέρμανση, ένας φούρνος μπορεί να καταναλώνει ενέργεια με ρυθμό ισοδύναμο με δεκάδες ψυγεία που λειτουργούν ταυτόχρονα - φτάνοντας σε αυτόν τον εντυπωσιακό αριθμό των 65 ψυγείων κατά τη φάση της πλήρους προθέρμανσης σύμφωνα με το thewestsidejournal.com.

Τα μηνιαία στοιχεία κάνουν την πραγματικότητα ακόμα πιο ξεκάθαρη. Ανάλογα με τη συχνότητα και τη διάρκεια χρήσης, ένας ηλεκτρικός φούρνος μπορεί να καταναλώνει από 40 έως 90 kWh τον μήνα. Μια μελέτη σε 100 νοικοκυριά στην Καλιφόρνια έδειξε ότι ο φούρνος μπορούσε να αντιπροσωπεύει έως και το 26% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένα σπίτια. Αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τη συνεισφορά ενός ψυγείου στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Φυσικά, δεν συμπεριφέρονται όλοι οι φούρνοι το ίδιο. Η ισχύς, το μέγεθος, η ποιότητα μόνωσης και ο χρόνος μαγειρέματος επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Ένα μικρό μοντέλο πάγκου που χρησιμοποιείται για λίγο κάθε μέρα κοστίζει πολύ λιγότερο από έναν μεγάλο εντοιχισμένο φούρνο που λειτουργεί για ώρες. Ωστόσο, το γενικό μοτίβο παραμένει: ο φούρνος είναι ο «σιωπηλός γίγαντας» της οικιακής κατανάλωσης ενέργειας, και οι περισσότεροι άνθρωποι απλώς δεν το συνειδητοποιούν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απλές συνήθειες για να μειώσετε την κατανάλωση του φούρνου

Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να αγοράσετε νέο εξοπλισμό ή να αλλάξετε τι μαγειρεύετε. Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να φέρουν αισθητή εξοικονόμηση. Το κλειδί είναι να κατανοήσετε πώς συμπεριφέρεται η θερμότητα μέσα στη συσκευή και να συνεργαστείτε μαζί της. Ξεκινήστε οργανώνοντας το μαγείρεμά σας. Η προθέρμανση καταναλώνει πολλή ενέργεια, οπότε αξίζει να αξιοποιείτε κάθε κύκλο. Μαγειρέψτε περισσότερα φαγητά μαζί ή ετοιμάστε και το γεύμα της επόμενης ημέρας όσο ο φούρνος είναι ήδη ζεστός.

Τέσσερις συνήθειες που μειώνουν άμεσα την κατανάλωση

Σβήστε τον φούρνο 5–10 λεπτά νωρίτερα — η υπολειπόμενη θερμότητα θα ολοκληρώσει το μαγείρεμα χωρίς επιπλέον κατανάλωση.

Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα — κάθε άνοιγμα ρίχνει τη θερμοκρασία και αναγκάζει τη συσκευή να δουλέψει περισσότερο.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλα σκεύη — τα σκούρα και βαριά απορροφούν και διατηρούν καλύτερα τη θερμότητα.

Απενεργοποιήστε πλήρως μετά τη χρήση αν υπάρχει κατανάλωση σε αναμονή.

Αυτές οι αλλαγές δεν απαιτούν θυσίες, μόνο λίγη προσοχή και αλλαγή στη ρουτίνα.

Η ενεργειακή σύγκριση με άλλες συσκευές

Αξίζει να συγκρίνετε τον φούρνο με άλλες συσκευές. Το στεγνωτήριο ρούχων θεωρείται ενεργοβόρο — και πράγματι είναι. Όμως λειτουργεί για συγκεκριμένο κύκλο. Ο φούρνος μπορεί να καταναλώνει παρόμοια ή περισσότερη ισχύ και χρησιμοποιείται πιο «χαλαρά», χωρίς προγραμματισμό.

Το ψυγείο λειτουργεί συνεχώς, αλλά σε χαμηλότερη ισχύ και δεν χρειάζεται να παράγει έντονη θερμότητα. Γι’ αυτό τελικά καταναλώνει λιγότερη ενέργεια σε ετήσια βάση.

Η παλαιότητα της συσκευής παίζει επίσης ρόλο. Ένας παλιός φούρνος μπορεί να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να φτάσει την ίδια θερμοκρασία, αυξάνοντας την κατανάλωση.

Για νοικοκυριά που προσέχουν τα έξοδά τους, κάθε μικρή βελτίωση μετράει. Ακόμα και η επιλογή καλύτερων σκευών μπορεί να κάνει διαφορά. Οι νέες ενεργειακά αποδοτικές συσκευές κοστίζουν περισσότερο στην αρχή, αλλά μειώνουν το κόστος χρήσης μακροπρόθεσμα.

Ο φούρνος είναι απαραίτητος, αλλά δεν είναι «αθώος» ενεργειακά. Με λίγη προσοχή και σωστές συνήθειες, μπορείτε να περιορίσετε σημαντικά την κατανάλωσή του και να εξοικονομήσετε χρήματα κάθε μήνα.