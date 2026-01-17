Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν πολλοί άνθρωποι είναι να αφήνουν τη φρυγανιέρα συνδεδεμένη στην πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιούν.

Πιθανότατα οι γονείς σας σας έχουν συμβουλεύσει να αποσυνδέετε τις ηλεκτρικές συσκευές όταν βρέχει ή πριν από ένα ταξίδι. Η συμβουλή μπορεί να ακούγεται παλιομοδίτικη, αλλά δεν παύει να είναι ακριβής. Ας δούμε γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τον φρυγανιέρα σας μεταξύ των χρήσεων και τι άλλο μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε το σπίτι σας ασφαλές.

Γιατί πρέπει να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα μεταξύ χρήσεων

Οι φρυγανιέρες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Οι Αρχές στις ΗΠΑ συνιστούν στους ιδιοκτήτες να αποσυνδέουν μικρές συσκευές όπως οι φρυγανιέρες κάθε φορά που δεν τις χρησιμοποιούν.

Παρόλο που οι σύγχρονες φρυγανιέρες διαθέτουν μηχανισμό αποφυγής μπλοκαρίσματος, στο παρελθόν έχουν υπάρξει ανακλήσεις φρυγανιερών που ενεργοποιούνταν απροσδόκητα ή παρέμεναν αναμμένες.

Οι φρυγανιέρες γεμίζουν με εύφλεκτα ψίχουλα και, αν το στοιχείο θέρμανσης παρουσιάσει βλάβη ενώ δεν είστε στο σπίτι, μπορεί να προκληθεί φωτιά.

Οι καταιγίδες μπορούν να καταστρέψουν τις συσκευές σας

Μια αστραπή μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξη της τάσης στο σπίτι σας και να καταστρέψει τις συσκευές. Γι’ αυτό, είναι καλή ιδέα να αποσυνδέετε τη φρυγανιέρα και όλες τις μικρές συσκευές πριν από την καταιγίδα (αποφύγετε να το κάνετε όταν η καταιγίδα είναι πολύ κοντά).

Οι επιτραπέζιες συσκευές καταναλώνουν ενέργεια

Τα ρολόγια και οι οθόνες αφής δεν είναι τόσο συνηθισμένα στις φρυγανιέρες όσο στις καφετιέρες, αλλά αν η δική σας διαθέτει, καταναλώνει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο. Ευτυχώς, οι σύγχρονες συσκευές καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια σε κατάσταση αναμονής σε σχέση με παλιά. Παρ’ όλα αυτά, η αποσύνδεση της φρυγανιέρας θα εξοικονομήσει λίγη ενέργεια.

Μερικά έξτρα tips ασφαλείας

Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές για να διατηρήσετε... την φρυγανιέρα και το σπίτι σας ασφαλή:

Καθαρίζετε τακτικά τη φρυγανιέρα, αδειάζοντας τη θήκη για ψίχουλα και βουρτσίζοντας όσα έχουν κολλήσει μέσα (πάντα με αποσυνδεδεμένη τη συσκευή).

Αν παρατηρήσετε ζημιά σε καλώδιο ή φις, αντικαταστήστε αμέσως τη φρυγανιέρα.

Πάντα συνδέετε τη φρυγανιέρα σε πρίζα που προορίζεται για μικρές συσκευές και μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.

Μην υπερφορτώνετε μια πρίζα συνδέοντας περισσότερες συσκευές από όσες μπορεί να υποστηρίξει.

Πηγή: Southern Living