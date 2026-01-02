Οι 4 λόγοι που θα σας πείσουν γιατί δεν πρέπει να αφήνετε τον φορτιστή στην πρίζα όταν δεν φορτίζει το κινητό.

Αν ανήκεις στην κατηγορία όσων αφήνουν τον φορτιστή του κινητού διαρκώς στην πρίζα ακόμα κι όταν δεν το φορτίζεις μάλλον πρέπει να αναθεωρήσεις καθώς βάζει σε κίνδυνο όχι μόνο την ασφάλειά σου αλλά και την...τσέπη σου. Σύμφωνα με τους ειδικούς αυτή μας η αθώα κίνηση, σπαταλά ενέργεια, μειώνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού, αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων και επιβαρύνει το περιβάλλον.

Σπατάλη ενέργειας

Ακόμα κι όταν ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος με το κινητό, συνεχίζει να καταναλώνει μικρή ποσότητα ρεύματος – η λεγόμενη «ενέργεια φάντασμα» (standby power). Μπορεί να φαίνεται αμελητέα σε μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αν πολλοί φορτιστές παραμένουν συνδεδεμένοι καθημερινά, η σπατάλη ενέργειας συσσωρεύεται και ανεβάζει σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος στο τέλος του μήνα.

Μειωμένη διάρκεια ζωής του φορτιστή και της μπαταρίας

Η συνεχής παραμονή του φορτιστή στην πρίζα μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση των κυκλωμάτων και φθορά στο εσωτερικό του. Αυτό έχει δύο αποτελέσματα: αφενός μειώνεται η διάρκεια ζωής του ίδιου του φορτιστή, αφετέρου μπορεί να επηρεαστεί και η μπαταρία του smartphone, ειδικά αν χρησιμοποιείται φορτιστής χαμηλής ποιότητας ή φθαρμένος.

Κίνδυνος πυρκαγιάς

Παρόλο που τα περιστατικά είναι σπάνια, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι φθαρμένοι ή χαμηλής ποιότητας φορτιστές που παραμένουν συνεχώς στην πρίζα ενέχουν κίνδυνο υπερθέρμανσης. Η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ακόμη και πυρκαγιά, ειδικά αν η πρίζα ή η καλωδίωση του σπιτιού είναι παλιά.

Προστασία του περιβάλλοντος

Η συνεχής κατανάλωση «ενέργειας φαντάσματος» όχι μόνο αυξάνει τον λογαριασμό σας, αλλά έχει και περιβαλλοντικό κόστος. Οι ηλεκτρικές συσκευές που παραμένουν συνεχώς σε λειτουργία αυξάνουν τις εκπομπές ρύπων που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή.

Τι μπορείτε να κάνετε