Στο σπίτι, υπάρχουν συσκευές που φαίνονται «αθώες», αλλά στην πραγματικότητα επιβαρύνουν σημαντικά τον λογαριασμό ρεύματος. Η πιο ενεργοβόρα από όλες είναι το στεγνωτήριο ρούχων.

Για όλα φταίει το στεγνωτήριο

Παρά τα νέα μοντέλα με ενεργειακή κλάση Α+, η βασική λειτουργία του θέρμανση και αφαίρεση υγρασίας από τα ρούχα παραμένει απαιτητική σε ενέργεια.

Ένας μέσος κύκλος στεγνώματος ρούχων 8 κιλών μπορεί να φτάσει έως και 2 κιλοβατώρες, με κόστος περίπου 0,36 € ανά κύκλο, ενώ μια οικογένεια που χρησιμοποιεί το στεγνωτήριο αρκετές φορές την εβδομάδα βλέπει γρήγορα τον λογαριασμό να ανεβαίνει.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η κατανάλωση ανά κύκλο. Το στεγνωτήριο λειτουργεί για πολλή ώρα σε υψηλές θερμοκρασίες, προκαλώντας υπερφόρτωση ενέργειας ακόμα και στα πιο αποδοτικά μοντέλα με αντλία θερμότητας.

Οι συμβουλές για να μην «σπαταλάς» ρεύμα για να στεγνώσεις τα ρούχα

Στύψτε καλά τα ρούχα στο πλυντήριο για να αφαιρέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό. Τα πολύ υγρά ρούχα αυξάνουν τον χρόνο στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας.

Καθαρίζετε τα φίλτρα. Φραγμένα φίλτρα αναγκάζουν το μοτέρ να δουλεύει πιο έντονα. Καθαρίζετε τα φίλτρα μετά από κάθε φορτίο για μέγιστη απόδοση.Τοποθετήστε το στεγνωτήριο σε χώρο με καλό αερισμό και ελέγχετε τον σωλήνα εξαερισμού για συσσώρευση χνουδιών.

Ρούχα με διαφορετικά υλικά χρειάζονται διαφορετικό χρόνο στεγνώματος. Ομαδοποιώντας τα, μειώνετε τον χρόνο και εξοικονομείτε ενέργεια.

Μην υπερφορτώνετε ούτε υποφορτώνετε τον κάδο. Ιδανικά, γεμίστε τον κάδο λίγο πάνω από τη μέση. Η υπερφόρτωση μειώνει την απόδοση και μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Το πολύ λίγο φορτίο ξοδεύει ενέργεια χωρίς λόγο.

Μην προσθέτετε βρεγμένα ρούχα στη μέση του κύκλου. Τα επιπλέον υγρά αυξάνουν τον χρόνο στεγνώματος και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Αποθηκεύστε τα για το επόμενο φορτίο.

Αν έχετε πολλά ρούχα, βάλτε τα ένα μετά το άλλο. Το επόμενο φορτίο επωφελείται από τη θερμότητα που έχει ήδη παραχθεί, μειώνοντας τον χρόνο και την κατανάλωση.

Μην αφήνετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο μετά το τέλος. Οι λειτουργίες κατά του τσαλακώματος συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια. Βγάλτε τα ρούχα αμέσως μόλις στεγνώσουν.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να αποφεύγετε τον κύκλο σύντομου στεγνώματος, που καταναλώνει περισσότερο ρεύμα συνολικά.

Πηγή: Unsplash

Η οικονομική αντιπρόταση για στέγνωμα χωρίς να πληρώσεις μια περιουσία

Στον αντίποδα υπάρχουν δύο οικονομικότερες εναλλακτικές. Ο αφυγραντήρας καταναλώνει μόλις 0,2–0,35 kWh ανά ώρα και στεγνώνει τα ρούχα αποτελεσματικά, αφαιρώντας παράλληλα την υγρασία από τον αέρα και μειώνοντας τον κίνδυνο μούχλας. Για παράδειγμα, 8 ώρες λειτουργίας κοστίζουν περίπου 0,43 €, πολύ λιγότερο από έναν κύκλο στεγνωτηρίου. Η θερμαινόμενη απλώστρα θερμαίνει ελαφρά τις μπάρες, επιταχύνοντας το στέγνωμα χωρίς να καταναλώνει υπερβολική ενέργεια. Ένα οκτάωρο στέγνωμα κοστίζει περίπου 0,65 €, καθιστώντας την οικονομικότερη επιλογή σε σχέση με το στεγνωτήριο. Με απλές αλλαγές στη ρουτίνα, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι χωρίς να θυσιάσετε την ταχύτητα ή την άνεση στο στέγνωμα των ρούχων.