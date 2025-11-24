Ο «κανόνας των 10-15°C» για την σωστή λειτουργία του κλιματιστικού τους χειμερινούς μήνες.

Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν τον χειμώνα και το κόστος της ενέργειας να παραμένει υψηλό, όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν το κλιματιστικό ως βασική πηγή θέρμανσης. Την ίδια ώρα, τα πολύχρωμα τιμολόγια ρεύματος καθιστούν ακόμη πιο απαραίτητη την προσεκτική κατανάλωση, ώστε να αποφευχθούν οι δυσάρεστες εκπλήξεις στους λογαριασμούς.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σωστή ρύθμιση του κλιματιστικού μπορεί να προσφέρει όχι μόνο ζεστασιά, αλλά και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως τονίζουν, υπάρχουν βασικοί κανόνες που αν ακολουθηθούν, μπορούν να μειώσουν αισθητά το κόστος θέρμανσης χωρίς απώλεια άνεσης.

Η ιδανική θερμοκρασία τον χειμώνα

Η βασική συμβουλή των ειδικών είναι σαφής: μην ρυθμίζετε το κλιματιστικό πάνω από τους 21°C. Η πλειονότητα των τεχνικών συμφωνεί ότι οι 20°C αποτελούν την πιο αποδοτική επιλογή για θέρμανση με ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και στην οικονομία.

Σύμφωνα με μετρήσεις, μείωση της θερμοκρασίας σε ένα κλιματιστικό τύπου inverter κατά 2-3 βαθμούς – για παράδειγμα 20°C αντί για 22°C ή 23°C – μπορεί να ρίξει τα ετήσια έξοδα θέρμανσης έως και 10%, εφόσον η συσκευή λειτουργεί περίπου οκτώ ώρες ημερησίως.

Τι κάνουμε το βράδυ;

Οι παραπάνω θερμοκρασίες αφορούν τη λειτουργία κατά την ημέρα. Το βράδυ, εφόσον το σπίτι διαθέτει καλή μόνωση, συνιστάται είτε να κλείνετε τελείως το κλιματιστικό, είτε να το ρυθμίζετε στους 18°C ή και ελάχιστα χαμηλότερα.

Ο «κανόνας των 10-15°C»

Κλειδί για την ορθή χρήση ενός κλιματιστικού είναι ο λεγόμενος «κανόνας των 10-15 βαθμών». Η διαφορά ανάμεσα στη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου και σε εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 έως 15°C.

Όταν το κλιματιστικό ρυθμίζεται σε θερμοκρασία πολύ υψηλότερη από την εξωτερική, το χειμώνα, ή πολύ χαμηλότερη το καλοκαίρι, η συσκευή:

δυσκολεύεται να φτάσει τη ζητούμενη θερμοκρασία

λειτουργεί συνεχώς και αναποτελεσματικά

καταναλώνει περισσότερο ρεύμα

προκαλεί μεγάλη θερμική αντίθεση που κουράζει τον οργανισμό

Γιατί η σωστή θερμοκρασία είναι σημαντική

Η ιδανική λειτουργία του κλιματιστικού εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης που προσαρμόζονται στο εξωτερικό περιβάλλον.

Γι’ αυτό, οι ειδικοί συστήνουν:

25-28°C το καλοκαίρι (ψύξη)

20-23°C τον χειμώνα (θέρμανση)

Εκτός αυτών των ορίων, το σώμα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις απότομες θερμικές διαφορές. Το αίσθημα υπερβολικής ζέστης ή ψύχους εντείνεται, ενώ ο οργανισμός επιβαρύνεται περισσότερο.