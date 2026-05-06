Ιδιαίτερα έντονες παραμένουν οι διαφορές στην ηλεκτρική ενέργεια.

Η εικόνα των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη καταγράφει μεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα, όμως στην Ελλάδα το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο για έναν βασικό λόγο: τα εισοδήματα στην χώρα μας είναι χαμηλότερα. Έτσι, ακόμη κι αν οι τιμές ρεύματος δεν είναι από τις πιο υψηλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα ελληνικά νοικοκυριά καταλήγουν να είναι δυσβάστακτες σε σχέση με το συνολικό κόστος ζωής και την αγοραστική τους δύναμη. Στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, αναδεικνυόμουν τις έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών αλλά και τις μεταβολές που σημειώθηκαν μέσα στο 2025.

Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, οι διαφορές παραμένουν ιδιαίτερα έντονες. Η Ιρλανδία κατέγραψε τις υψηλότερες τιμές με 40,42 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από τη Γερμανία με 38,69 ευρώ και το Βέλγιο με 34,99 ευρώ. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται στην Ουγγαρία με 10,82 ευρώ, στη Μάλτα με 12,82 ευρώ και στη Βουλγαρία με 13,55 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος σε επίπεδο ΕΕ εμφανίζεται σχετικά σταθερός, σε εθνικό επίπεδο καταγράφονται έντονες αυξομειώσεις. Ενδεικτικά, το δεύτερο εξάμηνο του 2025 οι τιμές εκτοξεύθηκαν στη Ρουμανία κατά 58,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, στην Αυστρία κατά 34,3% και στην Ιρλανδία κατά 32,7%. Αντίθετα, σημαντικές μειώσεις σημειώθηκαν στην Κύπρο (-14,7%), στη Γαλλία (-12,5%) και στη Δανία (-11,9%).

Όταν οι τιμές εκφράζονται σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), η εικόνα διαφοροποιείται, με τη Ρουμανία να καταγράφει το υψηλότερο κόστος για τα νοικοκυριά (49,52 ανά 100 kWh), ενώ ακολουθούν η Τσεχία (38,65) και η Πολωνία (37,15). Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφονται στη Μάλτα (14,09), την Ουγγαρία (15,10) και τη Φινλανδία (18,77).Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίπεδο των 29,26 ανά 100 kWh, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ωστόσο όπως προαναφέρθηκε το κόστος ηλεκτρισμού είναι μόνον ένα κλάσμα του συνολικού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Στο φυσικό αέριο, οι τιμές συνέχισαν να παρουσιάζουν την εποχική διακύμανση μεταξύ των εξαμήνων, ένα μοτίβο που είχε διαταραχθεί την περίοδο της ενεργειακής κρίσης το 2022 και το 2023. Το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η μέση τιμή, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, ανήλθε στα 12,28 ευρώ ανά 100 kWh. Και στον τομέα του φυσικού αερίου, οι αποκλίσεις μεταξύ των χωρών είναι σημαντικές. Η Σουηδία καταγράφει τις υψηλότερες τιμές με 20,92 ευρώ ανά 100 kWh, ενώ ακολουθούν η Ολλανδία με 17,19 ευρώ και η Ιταλία με 14,81 ευρώ. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρούνται στην Ουγγαρία με 3,40 ευρώ, στην Κροατία με 5,43 ευρώ και στη Ρουμανία με 5,66 ευρώ.

