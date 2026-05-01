Η άνοδος των τιμών ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχίζει να επιβαρύνει αισθητά τα νοικοκυριά, δημιουργώντας ένα παράδοξο οικονομικό τοπίο: η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη σε μακροοικονομικό επίπεδο, όμως η καθημερινότητα των πολιτών γίνεται ολοένα πιο δύσκολη.

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο ελλείψεων σε καύσιμα, σε αντίθεση με περιοχές της Ασίας και της Ευρώπης, η αύξηση των τιμών στη βενζίνη προκαλεί έντονη πίεση στα πορτοφόλια. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, λίγο πριν την έναρξη του πολέμου, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει εκτοξευθεί κατά 47%, φτάνοντας τα 4,39 δολάρια ανά γαλόνι, με αυξήσεις να καταγράφονται ακόμη και μέσα σε μία νύχτα.

Αν και οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες σε σχέση με την κορύφωση του 2022, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, και η συνολική δαπάνη για καύσιμα αποτελεί μικρό ποσοστό των εξόδων των νοικοκυριών, η ταχύτητα της ανόδου δημιουργεί έντονη ψυχολογική πίεση. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, σε μια περίοδο που η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα, αλλά οι πολίτες δεν αισθάνονται την ίδια σταθερότητα — ένα φαινόμενο που περιγράφεται ως «vibecession».

Οι αυξήσεις στα καύσιμα αναγκάζουν τα νοικοκυριά να επαναπροσδιορίσουν τις δαπάνες τους, περιορίζοντας έξοδα όπως τρόφιμα, εστίαση ή ένδυση. Αν και σε συνολικό επίπεδο οι καταναλωτικές δαπάνες δεν μειώνονται σημαντικά, σε ατομικό επίπεδο οι επιπτώσεις είναι αισθητές και συχνά επώδυνες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα χαμηλότερα εισοδήματα πλήττονται περισσότερο. Τον Μάρτιο, ένα νοικοκυριό χαμηλού εισοδήματος δαπανούσε το 4,2% του εισοδήματός του για καύσιμα, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και υψηλότερο από τα προ πανδημίας επίπεδα. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη μειώνεται: ένας εργαζόμενος μεσαίου εισοδήματος μπορούσε να αγοράσει περίπου 7 γαλόνια βενζίνης με μία ώρα εργασίας, έναντι 10 πριν από την κρίση.

Προς το παρόν, ορισμένοι καταναλωτές καταφέρνουν να απορροφήσουν το κόστος χρησιμοποιώντας επιστροφές φόρων ή πιστωτικές κάρτες. Ωστόσο, εντείνονται τα σημάδια πίεσης, ιδιαίτερα για όσους έχουν χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα, καθώς η αύξηση του κόστους ζωής δυσχεραίνει την οικονομική τους κατάσταση.

Σε αντίθεση με το 2022, όταν οι αυξήσεις στους μισθούς αντιστάθμιζαν σε κάποιο βαθμό τις υψηλές τιμές καυσίμων, σήμερα η αύξηση των εισοδημάτων είναι περιορισμένη, ειδικά για τα χαμηλότερα στρώματα. Τον Μάρτιο, οι μισθοί αυξήθηκαν μόλις κατά 1% για τα χαμηλά εισοδήματα, έναντι 5,6% για τα υψηλότερα.

Τα πρώτα σημάδια αλλαγής συμπεριφοράς είναι ήδη ορατά, καθώς τα επίπεδα μετακινήσεων εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένα σε σχέση με πέρυσι, υποδηλώνοντας ότι οι αυξημένες τιμές αρχίζουν να περιορίζουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις.

Συνολικά, η αύξηση των τιμών στα καύσιμα δεν απειλεί άμεσα την οικονομική σταθερότητα, αλλά επιβαρύνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, εντείνοντας το αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας.