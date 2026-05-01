Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης υποδοχής αεροσκάφους, όταν κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει δημοσιογράφοι, εικονολήπτες και συνεργεία για την κάλυψη του γεγονότος.

Όπως αναφέρει το pelop, από την πτώση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα, ενώ οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάρρευση σημειώθηκε όταν στη σκάλα συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ατόμων, γεγονός που φαίνεται να ξεπέρασε τα όρια αντοχής της κατασκευής.

