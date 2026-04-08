Σε βάρος του 40χρονου που συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» εκρεμούσε διεθνές ένταλμα.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. έπεσε ένας 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Μ.Τρίτης (07/04), αμέσως μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, στο πλαίσιο ελέγχων για διεθνώς διωκόμενα άτομα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι Αρχές της Αυστρίας, καθώς κατηγορείται για συμμετοχή σε υπόθεση διευκόλυνσης παράνομης εισόδου αλλοδαπών. Παράλληλα, είχε ήδη καταδικαστεί από την ελληνική Δικαιοσύνη σε ποινή κάθειρξης πέντε ετών, καθώς και σε χρηματικό πρόστιμο 20.000 ευρώ, για επανειλημμένες πράξεις διευκόλυνσης εξόδου υπηκόων τρίτων χωρών από την Ελλάδα.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε ήδη στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπου θα κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.