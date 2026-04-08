Σε βάρος του 43χρονου στο Λασίθι ασκήθηκε δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Στη σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Λασίθι, στο πλαίσιο εκτεταμένων ερευνών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνση Κρήτης για τη παράνομη πώληση και κατοχή κροτίδων και πυροτεχνημάτων κατά την περίοδο του Πάσχα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του 43χρονου ημεδαπού, ο οποίος συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου και του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας.

Εντός της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 23.240 κροτίδες, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών ή διακινητών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.