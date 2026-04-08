Η δράση τους αποκαλύφθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της ΔΑΟΕ στο κέντρο της Αθήνας.

Χεριοπέδες σε τέσσερα άτομα πέραν το πρωί της Μ.Τετάρτης, 08/04, αστυνομικοί του ελληνικού FBI , οι οποίοι εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, πρόκειται για αλλοδαπούς ηλικίας 36 έως 60 ετών, οι οποίοι αποθήκευαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης και στη συνέχεια προχωρούσαν μεθοδικά στη διακίνισή της. Η οργάνωση φαίνεται πως λειτουργούσε με σαφή ιεραρχική δομή και διακριτούς ρόλους. Κεντρικό ρόλο είχε ο 36χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και τη διανομή των ναρκωτικών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν κυρίως την αποθήκευση και περαιτέρω διακίνησή τους.

Η επιχείρηση των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Μ.Τρίτης (07/04), όταν τα μέλη της ομάδας εντοπίστηκαν να φορτώνουν υφασμάτινους σάκους από αποθηκευτικό χώρο στο κέντρο της Αθήνας σε φορτηγό όχημα. Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ο 60χρονος παρέμεινε στο σημείο , ο 36χρονος επέβλεπε τον εξωτερικό χώρο, ενώ ένας 39χρονος αποχώρησε προς την οικία του.

Λίγο αργότερα, το φορτηγό όχημα εντοπίστηκε σε άλλη περιοχή της Αθήνας και ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν επτά σάκους που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 149 κιλών και 600 γραμμαρίων, αποκαλύπτοντας την έκταση της δράσης του κυκλώματος.

Επιπλέον, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και χώρους που διέμεναν οι κατηγορούμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 15 κιλών και 170 γραμμαρίων,

• ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• 4 κινητά τηλέφωνα,

• ιδιόχειρες σημειώσεις,

• 2.960 ευρώ και

• το ανωτέρω φορτηγό αυτοκίνητο.

Παράλληλα, από το Τμήμα Interpol, της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, διαπιστώθηκε ότι, σε βάρος του 39χρονου, εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων Αλλοδαπών Αρχών, με σκοπό την έκδοση του.

Οι συλληφθέντες οδηγηθήκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/EUROKINISSI