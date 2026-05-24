Η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην κατάκτηση της Euroleague 2026 από τον Ολυμπιακό αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του προς την ομάδα.

Ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό άξιο πρωταθλητή Ευρώπης, σημειώνοντας ότι η επιτυχία αυτή γράφει ακόμη μία «χρυσή σελίδα» στην ιστορία του συλλόγου και γεμίζει υπερηφάνεια τους φιλάθλους και τους Έλληνες συνολικά.

Παράλληλα, συνεχάρη παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φίλους της ομάδας για τη συνολική τους συμβολή στην πορεία προς την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

