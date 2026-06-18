«Όταν βάζεις έναν στόχο, το κόμμα πρέπει να εξηγεί και πώς τον υλοποιεί», είπε ο Νίκος Παππάς.

Ο Νίκος Παππάςεξέφρασε τη θέση ότι δεν υπάρχει «καμία εντολή» για πάγωμα των πολιτικών πρωτοβουλιών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ούτε βεβαίως για εκποίηση της περιουσίας του κόμματος, χαρακτηρίζοντας ως αβάσιμα τα σχετικά δημοσιεύματα. Ο ίδιος αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη «να κρίνουν άμεσα τα συλλογικά όργανα την πορεία υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής».

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έθεσε ευθέως το ζήτημα της παρουσίας του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέτοντας το ερώτημα: «Θα έχουμε παρουσία στη ΔΕΘ; Πρέπει να το ξεκαθαρίσει ο Σωκράτης Φάμελλος. Θα δώσει συνέντευξη Τύπου; Κανένας δεν έχει εντολή να παραμερίσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να μην το παρουσιάσει. Εάν δεν θέλει ο ίδιος, πρέπει να συζητήσουμε πώς θα έχουμε παρουσία εκεί». Παράλληλα, τόνισε ότι «ελήφθη μια απόφαση, πρέπει να υπάρξει οδικός χάρτης εφαρμογής. Όταν βάζεις έναν στόχο, το κόμμα πρέπει να εξηγεί και πώς τον υλοποιεί».

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πώληση του ραδιοφωνικού σταθμού του κόμματος, ήταν κατηγορηματικός: «Κανένας δεν έχει τέτοια εντολή». Και συμπλήρωσε: «Αν θέλει κάποιος να πάρει εντολή εκποίησης της περιουσίας του κόμματος, πρέπει να έρθει να τη ζητήσει και να έχουμε καθαρές κουβέντες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djbxocj1ada1?integrationId=40599y14juihe6ly}