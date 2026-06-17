«Δεν μπορεί κάποιος να διατηρεί τον τίτλο του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να έχει προεξοφλήσει τη μετακίνησή του σε άλλο κόμμα», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Δεν θα σιωπήσω για να κρατήσω τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου όταν έχουμε αυτή τη δημοσκοπική καθίζηση», είπε ο Νίκος Παππάς μιλώντας στον Αθήνα 984, τονίζοντας πως «η παραίτηση και η θέση Ζαχαριάδη ότι η απόφαση δεν είναι καθαρή δικαιώνουν όσους από εμάς ζητήσαμε οδικό χάρτη».

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, αφού ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα δημοσκοπικά ποσοστά και να μη μιλάω ή να σιωπώ για να διατηρήσω τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου», τόνισε ότι πλέον επιβεβαιώνεται από κάθε πλευρά πως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής χρήζει διευκρινίσεων. «Εχθές ο Κώστας Ζαχαριάδης, που υπερψήφισε την απόφαση, είπε ότι αυτή δεν είναι καθαρή. Άρα δεν είναι υλοποιήσιμη, δεν είναι εφαρμόσιμη, υπάρχει θολότητα για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απόδειξη ότι είχαμε δίκιο όσοι ζητήσαμε -και στην Κεντρική Επιτροπή- να υπάρχει σαφήνεια ως προς τον οδικό χάρτη και ότι χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις».

Υπήρξε σιωπή από την ηγεσία, αυτό δεν είναι νοητό»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αντίδραση της ηγεσίας του κόμματος μετά την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα περί ολοκλήρωσης του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. «Δυστυχώς, υπήρξε σιωπή από την ηγεσία. Αυτό δεν είναι νοητό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Εάν κάποιος συνηγορεί ή είναι έτοιμος να συμφωνήσει ή να συναινέσει με αυτή την αρχή, δεν μπορεί να κρατά μια ηγετική θέση στον ΣΥΡΙΖΑ».

«Δεν μπορεί κάποιος να είναι μέλος της ΠΓ και της ΚΕ και να έχει προεξοφλήσει τη μετακίνησή του σε άλλο κόμμα»

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Ο Ν. Παππάς επανέλαβε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να επιδιώξει «τη μέγιστη δυνατή συμμαχία», «πάνω στο τραπέζι, με καθαρούς όρους, καθαρές κουβέντες, με όσους θέλουν και όσους μπορούν», απορρίπτοντας κάθε λογική προσωπικών διαπραγματεύσεων και παρασκηνίου. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους διατηρούν κομματικές ιδιότητες ενώ έχουν προεξοφλήσει τη μετακίνησή τους αλλού. «Δεν μπορεί κάποιος να διατηρεί τον τίτλο του μέλους της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής και να έχει προεξοφλήσει τη μετακίνησή του σε άλλο κόμμα», σημείωσε.

Τέλος, κάλεσε την ηγεσία να ξεκαθαρίσει πριν το καλοκαίρι τα επόμενα βήματα του κόμματος, προειδοποιώντας ότι «δεν μπορούμε να γυρίσουμε αρχές Σεπτέμβρη από τις διακοπές και να κάνουμε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Θα πάμε στη ΔΕΘ; Θα δώσει συνέντευξη Τύπου ο Σωκράτης Φάμελλος; Πώς προετοιμαζόμαστε; Αυτά δεν μπορούν να εκκρεμούν», κατέληξε.

«Θα αγωνιστώ για να αποκτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ σοβαρότητα, συνοχή στον λόγο, λογική και ευθύτητα»

«Δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτώ αν θα πρέπει να μιλήσω και να πω τη γνώμη μου όταν βλέπω το κόμμα μου να πηγαίνει από το 10%, που είχε όταν ανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος, στο 1% και στο 2% στις δημοσκοπήσεις. Θα αγωνιστώ για να αποκτήσει το κόμμα σοβαρότητα, συνοχή στον λόγο του, λογική και ευθύτητα». Αυτό τόνισε ο Νίκος Παππάς, μιλώντας στον Alpha Radio 98,9 και τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη.

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στάθηκε ιδιαίτερα στην παραίτηση του Κώστα Ζαχαριάδη και τις αναφορές που εκείνος έκανε στη χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημείωσε, «ο Κώστας Ζαχαριάδης ήταν από τους πρωτοστατούντες υποστηρικτές της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής», ωστόσο όπως αποδείχθηκε «δεν ήταν σε θέση να την υποστηρίξει δημόσια και στην παραίτησή του είπε ότι αυτή η απόφαση δεν είναι καθαρή».

Στη συνέχεια, ο Νίκος Παππάς περιέγραψε δύο διακριτές πολιτικές επιλογές που βρίσκονται πλέον μπροστά: «Από τη μία, ο οδικός χάρτης που μπορεί να ακολουθεί σε ένα συντεταγμένο κόμμα», με στόχο τη συγκρότηση αξιόπιστης προοδευτικής συμμαχίας και από την άλλη, «να μπορεί ο καθείς να διαπραγματεύεται το επόμενο πολιτικό του βήμα κατά μόνας».

Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για την πορεία των αποφάσεων που έχουν ληφθεί. «Όσοι ψήφισαν έχουν και την ευθύνη της υλοποίησης. Και, μάλιστα, πάρα πολύ γρήγορα. Θα σας έλεγα, τα επόμενα 24ωρα. Θα πρέπει ο πρόεδρος να φέρει αποτελέσματα της πολιτικής την οποία εισηγήθηκε», σημείωσε.

Τέλος, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των συλλογικών διαδικασιών, τονίζοντας ότι «τα συλλογικά όργανα σε κάθε στιγμή αξιολογούν και πολιτικές και πρόσωπα». Όπως επισήμανε, ο ΣΥΡΙΖΑ «πρέπει να εξαντλήσει τα περιθώρια με όσους θέλουν και όσους μπορούν» για τη συγκρότηση μιας αξιόπιστης εκλογικής συμμαχίας, «χωρίς να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε τι συμβαίνει γύρω μας».