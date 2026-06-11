Ποιες λύσεις μπορεί να εξετάσει ο πρόεδρος του κόμματος που βρίσκεται εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ το αμέσως επόμενο διάστημα και το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σεπτέμβριος δεν θα βρει το κόμμα με τη σημερινή του μορφή.

Ο Παύλος Πολάκης έδωσε την Τετάρτη δέκα ημέρες προθεσμία στον Σωκράτη Φάμελλο προκειμένου να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε διαφορετική περίπτωση θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο κόμμα. Η αλήθεια είναι πως η ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου με τις δυνάμεις που έχουν στην Κεντρική Επιτροπή φέρεται αποφασισμένη να αμφισβητήσει ευθέως τον Σωκράτη Φάμελλο. «Έως τον Σεπτέμβριο ο Φάμελλος δεν θα είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ» είναι η «γραμμή» που έχει χαραχθεί, με τη συγκεκριμένη ομάδα να ελπίζει πως θα αποκτήσει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή με τις αποχωρήσεις μελών της που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε περίπτωση που ο Σ. Φάμελλος φέρει πρόταση για στήριξη του κόμματος Τσίπρα και διαθέτει την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή η ομάδα Πολάκη-Παππά-Δούρου θα ζητήσει έκτακτο Συνέδριο, αρνούμενη το Διαρκές Συνέδριο καθώς θεωρεί ότι το κομματικό σώμα αλλά και τα διακυβεύματα είναι πλέον διαφορετικά. Σε περίπτωση που δεν θα μπορέσει να έχει πλειοψηφία η ομάδα Πολάκη-Παππά- Δούρου και ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει να στηρίξει το κόμμα Τσίπρα και να μην συμμετέχει με ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο προς την ΕΛ.Α.Σ. η συγκεκριμένη ομάδα θα συγκροτήσει κόμμα με αρχηγό τον Παύλο Πολάκη.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, θα υπάρξει και «συναινετικό διαζύγιο» του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με στελέχη- στενούς του συνεργάτες που θεωρούν ολέθρια για τον ίδιο αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ το γεγονός ότι δεν έκανε μια «καθαρή δήλωση» υπέρ της στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Κεντρική Επιτροπή δημιουργώντας ουσιαστική τη σημερινή αδιέξοδη κατάσταση. Τα θεσμικά πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης του δεν θέλησαν να υποβάλλουν παραιτήσεις προκειμένου να μην τον εκθέσουν και του δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα του ζήτησαν ωστόσο να αντικατασταθούν από τον ίδιο το επόμενο διάστημα.

Ενδιαφέρον έχει και το αν ο Νίκος Παππάς θα παραμείνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή θα αντικατασταθεί και αυτός με βάση την αμφισβήτηση που δημοσίως κάνει στον πρόεδρο του κόμματος.

Όλα δείχνουν πως ο Σ. Φάμελλος έχει μπροστά του δυο επιλογές: Ή να υποβάλλει την παραίτησή του ή να συγκαλέσει εντός δεκαπέντε ημερών το πολύ την Κεντρική Επιτροπή και να προτείνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα στηρίξει το κόμμα. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καθαίρεσής του από την ηγεσία.