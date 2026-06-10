«Αν δε φέρει κάτι τέτοιο, δε νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η μπ@στ@ρδη κατάσταση», είπε ο Παύλος Πολάκης.

«Τελεσίγραφο» προς τον Σωκράτη Φάμελλο έστειλε, με συνέντευξή του στο OPEN, o Παύλος Πολάκης για να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα εντός 10 ημερών. «Πρέπει λοιπόν ο Φάμελλος να φέρει σε πολύ κοντινό ορίζοντα, δηλαδή στις επόμενες 10 μέρες, συμφωνία ή διαπραγμάτευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αν δε φέρει κάτι τέτοιο, δε νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται αυτή η μπ@στ@ρδη κατάσταση. Πρέπει να ξαναϋπάρξει συνεδρίαση και της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικης Επιτροπής και να επανεκτιμηθούν οι προοπτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά», είπε ο βουλευτής Χανίων.

Ο Παύλος Πολάκης είπε, επίσης, ότι θεωρεί ότι υπάρχει κάποιου είδους συμφωνία ανάμεσα στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον πρώην πρωθυπουργό, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. «Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, αλλιώς η απόφαση είναι επίδειξη δουλικότητας».

«Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο να λέει ο πρόεδρος ενός κόμματος ότι στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Το θεωρώ βαθιά λάθος αυτό. Δεν κάνω το αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορείς να διατυπώνεις ότι στηρίζεις άλλο κόμμα και την ίδια στιγμή να μην έχει υπάρξει κάποια συνεννόηση, και την ίδια στιγμή να βγαίνει η Κουφονικολάκου ότι δεν θέλουμε συνεργασίες», συνέχισε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj57mu7nsptd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν γίνεται, επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, να κατεβάσει τα παντελόνια του το σύμπαν και να πάει»

Όπως τόνισε, «δεν διαλύονται τα ιστορικά κόμματα επειδή κάποιοι το πήραν απόφαση. Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει να παραιτηθεί το σύμπαν, να κατεβάσει τα παντελόνια του και να πάει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις επόμενες εκλογές με ενωτικό ψηφοδέλτιο των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν, εάν δεν τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση με την ΕΛΑΣ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ηγηθεί μιας τέτοιας προσπάθειας ο Φάμελλος, έχει άλλη πολιτική άποψη».

«Εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε κάνει προσκλητήριο σε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις, αν δεν τον δεχθεί ο Τσίπρας, πρόβλημα δικό του. Όταν ο άλλος μιλάει για ενότητα και δεν δέχεται να μιλήσει σε αυτό το έδαφος πιστεύοντας ότι έχει το προνόμιο της αλήθειας, αυτό γυρίζει πάνω του», πρόσθεσε ο κ. Πολάκης.

«Ευθύνη στην ομάδα γύρω από τον Φάμελλο για τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ»

Για τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι «έχει ευθύνη η ηγετική ομάδα που, γύρω από τον Φάμελλο, διαχειρίστηκε χωρίς επίσημη συγκρότηση Εκτελεστικού Γραφείου τον ΣΥΡΙΖΑ από τότε που εξελέγη ο Φάμελλος. Φαντάζεστε να είχα παραλάβει εγώ το κόμμα στο 10% και να το είχα φτάσει στο 1% ή το 2%; Εγώ δεν είδα κάποια ανάληψη ευθύνης ή εξήγηση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια εξήγηση;»

«Θέλουμε την ενότητα, αλλά στη βάση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ»

«Εγώ μαζί με τον Παππά και τη Δούρου και άλλα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας καταθέσαμε συγκεκριμένα πρόταση για το τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, που πρακτικά έλεγε ότι πρέπει να πάμε με ένα συγκροτημένο τρόπο σε μια κουβέντα και με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα και με δημοκρατικές δυνάμεις για τη συγκρότηση μετώπου για να πέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Φυσικά, θέλουμε την ενότητα, αλλά στη βάση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η αριστερά δεν είναι σταθμός για την καριέρα κάποιων, η αριστερά είναι ηθική αξιοπρέπεια και πρόγραμμα. Αντιθέτως, πέρασε μια απόφαση που λέει ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ, στεκόμαστε δίπλα, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά», πρόσθεσε.

Προσκλητήριο σε Τσίπρα, ΝΕΑΡ, ΜέΡΑ25, ΚΚΕ και Πράττω

Απηύθυνε ακόμα κάλεσμα «από το κόμμα του Τσίπρα μέχρι τη ΝΕΑΡ, μέχρι το ΜέΡΑ25, μέχρι το ΚΚΕ και το Πράττω του Κοτζιά και οικολογικές ομάδες, και τους λέω να τοποθετηθούν για μια προγραμματική συμφωνία για αλλαγή εξωτερικής πολιτικής της χώρας, για νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας με αποκατάσταση σχέσεων με τη Ρωσία, ακύρωση όλων των μνημονιακών νόμων με επαναφορά 13ου-14ου μισθού και λύση του ζητήματος του ιδιωτικού χρέους, επανάκτηση των δημόσιων αγαθών ΔΕΗ, λιγνίτες, η Πτολεμαΐδα 5 να λειτουργεί, εθνική τράπεζα με κυριαρχικό ρόλο του δημοσίου, τα ΕΛΠΕ με δημόσιο μάνατζμεντ, διπλασιασμό των μισθών των νοσοκομειακών γιατρών, αλλαγή δομής του κράτους με μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους, αλλαγή του ρόλου της δικαιοσύνης, γιατί δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν ως αρμοί της εξουσίας οι άνθρωποι που μπαζώνουν τα Τέμπη».

Στην ερώτηση ποιος θα ηγηθεί μιας τέτοιας συμφωνίας, ο κ. Πολάκης είπε: «αν είναι το πρόβλημα του ποιος είναι αρχηγός, αν συμφωνήσει σε αυτά, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφασίσουμε ποιος θα είναι αρχηγός, με πρώτο να αποφασίσει ο κόσμος».