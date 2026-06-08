Ο Παύλος Πολάκης έκανε ανάρτηση με αφορμή την παραίτηση του Ευθύμη Μπακογιάννη.
Όλη η ανάρτηση:
Αυτος ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ τελικά δεν ητανε μονο πολιτικός ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ αλλά και ποινικός .....
Αυτός λοιπον είναι ένας απο τους ανθρώπους που ΔΙΟΡΙΣΕ η σημερινή Κυβέρνηση και ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕ τη Δόμηση εκτός Σχεδίου καθώς και ένας απο τους ενορχηστρωτές της ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ των ορίων Οικισμών .
Τελικά είναι κανονικοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !
(αντεγραψα απο φιλο μηχανικο στην Κρητη και οχι Συριζαιο…)
φωτο 2-3 οι συλληφθεντες του κυκλώματος, ο ΜΙΝΕΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ειναι ο κουνιαδος του Μπακογιαννη!!!
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