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Ανάρτηση έκανε ο Παύλος Πολάκης με αφορμή την παραίτηση του Ευθύμιος Μπακογιάννης. Κάνει λόγο για «απατεώνες» και για «ποινικούς».

Ο Παύλος Πολάκης έκανε ανάρτηση με αφορμή την παραίτηση του Ευθύμη Μπακογιάννη.

Όλη η ανάρτηση:

Αυτος ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ τελικά δεν ητανε μονο πολιτικός ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ αλλά και ποινικός .....

Αυτός λοιπον είναι ένας απο τους ανθρώπους που ΔΙΟΡΙΣΕ η σημερινή Κυβέρνηση και ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕ τη Δόμηση εκτός Σχεδίου καθώς και ένας απο τους ενορχηστρωτές της ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ των ορίων Οικισμών .

Τελικά είναι κανονικοί ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !

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(αντεγραψα απο φιλο μηχανικο στην Κρητη και οχι Συριζαιο…)

φωτο 2-3 οι συλληφθεντες του κυκλώματος, ο ΜΙΝΕΣΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ειναι ο κουνιαδος του Μπακογιαννη!!!

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