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Ας προσέξουν λίγο εκεί στην Προεδρία.

Πανομοιότυπα σχόλια για τα γενέθλια του Προέδρου της Δημοκρατίας παρατηρούνται στα φιλοκυβερνητικά μέσα με την υπογραφή συντακτών του πολιτικού ρεπορτάζ.

Το γεύμα που παρέθεσε στο εστιατόριο «Φρόντζου Πολιτεία» στα Ιωάννινα στην υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη συνεργάτιδά της Άννα Παναγιωταρέα, η τούρτα δώρο-έκπληξη από τον ιερέα της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας στα Γιάννενα κ.ο.κ.

Ας προσέξουν λίγο εκεί στην Ηρώδη του Αττικού αν τέτοια παραπολιτικά κάνουν καλό στην εικόνα του Προέδρου...

Ε.Σ.