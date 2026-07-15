Μια οφειλόμενη τιμή σε μία από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας του τόπου μας και ολόκληρης της χώρας παίρνει σάρκα και οστά.

Η Περιφέρεια Ηπείρου προχωρά με σταθερά βήματα τις διαδικασίες για τη δημιουργία και την τοποθέτηση της προτομής του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας, Κάρολου Παπούλια.

Στη χθεσινή της συνεδρίαση, η Περιφερειακή Επιτροπή έκανε επίσημα αποδεκτή τη δωρεά του γύψινου εκμαγείου της προτομής, το οποίο φιλοτέχνησε και προσέφερε ο καταξιωμένος Ηπειρώτης γλύπτης Κωνσταντίνος Καζάκος.

Όπως εξήγησε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριμάνης, το επόμενο και καθοριστικό βήμα είναι η χύτευση του έργου ώστε «να γίνει μπρούτζινο». Η τελική προτομή θα κατασκευαστεί από ορείχαλκο και θα στηθεί πάνω σε ένα μαρμάρινο βάθρο. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, το γλυπτό θα έχει ύψος 80 εκατοστά, ενώ το συνολικό ύψος του μνημείου μαζί με το βάθρο του θα αγγίζει τα 2 μέτρα.

Το ιστορικό και η επιλογή του σημείου

Η πρωτοβουλία για την τιμητική αυτή χειρονομία δεν είναι τωρινή. Η απόφαση για την κατασκευή της προτομής είχε εγκριθεί ήδη από το 2025 από την αρμόδια Επιτροπή Κρίσης Εικαστικών Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου.

Όσον αφορά το σημείο όπου θα τοποθετηθεί, επιλέχθηκε ένας τόπος με ιδιαίτερο συμβολισμό και στενούς δεσμούς με τον αείμνηστο Πρόεδρο.

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Πριν από περίπου δύο μήνες, το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της Περιφέρειας, έλαβε την απόφαση να παραχωρήσει χώρο για την τοποθέτηση του γλυπτού στο Νησί των Ιωαννίνων – έναν χώρο που ο Κάρολος Παπούλιας αγαπούσε βαθιά και επισκεπτόταν συχνά καθώς εκεί υπάρχει το σπίτι της οικογένειας.

Πηγή: epiruspost.gr